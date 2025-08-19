X!

Netanyahu süüdistas Macroni juudiviha õhutamises

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Ronen Zvulun
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu noomis teisipäeval AFP käsutusse sattunud kirjas Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni, süüdistades teda Palestiina riigi tunnustamise kavatsusega juudiviha õhutamises.

Juuli lõpus teatas president Emmanuel Macron, et Prantsusmaa kavatseb septembris peetaval ÜRO kohtumisel Palestiina riiki ametlikult tunnustada, pälvides sellega koheselt Iisraeli hukkamõistu.

Prantsusmaa ühines Macroni avaldusega üha kasvava hulga riikidega, mis on tunnustanud Palestiina omariiklust pärast seda, kui Iisrael alustas ligi kaks aastat tagasi vastusena Hamasi üllatusrünnakule juudiriigi vastu Gaza sektori pommitamist.

Macronile saadetud kirjas ütles Netanyahu, et juudivaenulikkus on Prantsusmaal pärast teadet hüppeliselt tõusnud.

"Teie üleskutse Palestiina riigi loomiseks valab õli antisemitistlikku tulle. See ei ole diplomaatia, see on lepituspoliitika. See premeerib Hamasi terrorit, muudab Hamasi keeldumise pantvange vabastada veelgi jäigemaks, julgustab neid, kes ähvardavad Prantsuse juute ja soodustab juudiviha, mis nüüd teie tänavatel hiilib," kirjutas Netanyahu.

Iisraeli valitsusjuht kutsus seejärel Macroni üles astuma Prantsusmaal vastu juudivihale, öeldes, et ta peab asendama nõrkuse tegudega, lepituspoliitika otsustavusega ja tegema seda kõike kindlaks kuupäevaks – juudi uusaastaks, 23. septembriks".

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

