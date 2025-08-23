Vanemuise teater avas hooaja alguse puhul publikule lavataguse maailma

Vanemuise teatri suure maja grimmialal olid laupäeval näitlejate asemel teised teatrihuvilised. Kes sai enda käele maalitud haava, kes aga istus grimmitoolis ligi poolteist tundi, et näha, milline näeb tema välja grimmiga, mida tehakse "Kinky Bootsis" mängivatele näitlejatele.

"Mul oli väga lõbus," ütles Vanemuise avafestivali külastaja Karina. "Mul läks see aeg väga kiiresti, see oli nii põnev. Mul ei olnud üldse plaani sellise meigiga kuskile minna, aga juhtumisi on üks sünnipäevapidu, aga vaatan, kas teen entrance'i või ei tee."

Soovijad lubati ka teatri maalisaali, kus oli võimalik endale ooperist "Turandot" inspireeritult vaas maalida. Ruumis oli näha ka mitmeid uuel hooajal publiku ette jõudvaid dekoratsioone.

"Nii suurt elevanti ei ole meil veel lava peal olnud, kuigi see läheb Sadamateatrisse ja Sadamateater on selline väike, aga loom on suur. Ja hõbedased vaasid lähevad "Silvasse". Need on täpselt nagu meil parkideski kivivaasid. Meil on tulemas Konrad Mäest rääkiv "Palavik", siis on Arvo Pärdi "Palve"," rääkis kunstnik-butafoor Leenamari Pirn.

Mängukavast maha läinud lavastuste rekvisiite, dekoratsioone ja kostüüme, samuti näitlejate isiklikke esemeid, said aga huvilised endale ka koju soetada

"Pangaröövist on näiteks teemanti hoidmise turvakapp koos teemantiga ja tellerilaud. "Sweeney Toddist" on väga ilus hakklihamasin, millest isegi etenduse ajal tuli välja sellist löga, mis oli tegelikult värvitud kartulipuder, see pidid olema inimliha," ütles kunstnik-butafoor Ain Austa.

Näitleja Kärt Kull näitas Ameerikast pärit kleiti.

"Täna mina enda isiklikke kostüüme ei müü, aga mul on üks selline kleit, mis on pärit Ameerikast ja kunagi ammu-ammu mu kauge sugulane saatis selle mu vanavanaemale Eestisse ja tema kinkis selle mulle edasi. See on mind teeninud, seda on mu sugulased kandnud ja nüüd on aeg tal edasi liikuda," ütles Kull.

Mitmed esemed leidsid endale väljaspool teatrit ka uue kodu.

Vanemuise avafestivali külastaja Käbi rääkis, et sai Pähklipureja kleidi ja haruldase mütsi. "

"Üks asi, mis ma leidsin on üli-ülirumal, aga see oli kõige naljakam asi maamunal," kirjeldas Käbi torbikukujulist mütsi. "See on kõige paremad kolm eurot, mis ma oma elus kulutanud olen. Ma ei tea, mis projektil ma seda kasutama hakkan, aga ma kindlasti teen seda kuskil. Ma ei tea, kas ma olen jõuludeks valmis, halloweeniks valmis või teen hommikul pannkooke selles. See on midagi väga ägedat, nii et kui teie laupäev ei ole lahe, siis minu oma on."