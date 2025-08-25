Otse kell 10 teisipäeval: Swedbanki majandusprognoos
Teisipäeval kell 10 tutvustavad ökonomistid Tõnu Mertsina ja Liis Elmik Swedbanki värsket majandusprognoosi. Otseülekannet tutvustuselt saab vaadata ERR-i portaalist.
Muuhulgas annavad öknomistid vastused küsimustele:
Milline on Eesti majanduse lähiaastate väljavaade;
Kuidas mõjutab USA tollipoliitika Eesti ja Euroopa eksporti;
Mida oodata intressimäärade osas Euroopa Keskpangalt;
Milliseid trende näeme inflatsiooni, majapidamiste ostujõu ning tööpuuduse osas.
Toimetaja: Urmet Kook