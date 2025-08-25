Otse kell 10 teisipäeval: Swedbanki majandusprognoos

Muuhulgas annavad öknomistid vastused küsimustele:

Milline on Eesti majanduse lähiaastate väljavaade;

Kuidas mõjutab USA tollipoliitika Eesti ja Euroopa eksporti;

Mida oodata intressimäärade osas Euroopa Keskpangalt;

Milliseid trende näeme inflatsiooni, majapidamiste ostujõu ning tööpuuduse osas.