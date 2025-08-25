X!

Otse kell 10 teisipäeval: Swedbanki majandusprognoos

Majandus
Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.
Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. Autor/allikas: Swedbank
Majandus

Teisipäeval kell 10 tutvustavad ökonomistid Tõnu Mertsina ja Liis Elmik Swedbanki värsket majandusprognoosi. Otseülekannet tutvustuselt saab vaadata ERR-i portaalist.

Muuhulgas annavad öknomistid vastused küsimustele:

Milline on Eesti majanduse lähiaastate väljavaade;
Kuidas mõjutab USA tollipoliitika Eesti ja Euroopa eksporti;
Mida oodata intressimäärade osas Euroopa Keskpangalt;
Milliseid trende näeme inflatsiooni, majapidamiste ostujõu ning tööpuuduse osas.

Toimetaja: Urmet Kook

