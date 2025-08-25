Otse kell 13 teisipäeval: rahandusministeeriumi majandusprognoos
Teisipäeval kell 13 tutvustavad rahandusminister Jürgen Ligi, fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos rahandusministeeriumi värsket majandusprognoosi. Otseülekannet tutvustuselt saab vaadata ERR-i portaalist.
Rahandusministeerium annab ülevaate Eesti majanduse ja riigi rahanduse seisust ning väljavaadetest sel ja järgnevatel aastatel. Valitsuse riigieelarve arutelud algavad majandusprognoosi tutvustusega. Suvine majandusprognoos on aluseks järgmise aasta riigieelarve koostamisel.
Toimetaja: Urmet Kook