Otse kell 13 teisipäeval: rahandusministeeriumi majandusprognoos

Rahandusministeerium annab ülevaate Eesti majanduse ja riigi rahanduse seisust ning väljavaadetest sel ja järgnevatel aastatel. Valitsuse riigieelarve arutelud algavad majandusprognoosi tutvustusega. Suvine majandusprognoos on aluseks järgmise aasta riigieelarve koostamisel.