X!

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

Eesti
Kairi Kuusemaa kohtus
Kairi Kuusemaa kohtus Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR
Eesti

Riigikohus ei võtnud menetlusse Kairi Kuusemaa apellatsiooni ringkonnakohtu süüdimõistvale otsusele, mistõttu jäi naine lõplikult süüdi oma vastsündinud lapse tapmises.

Riigikohus otsustas esmaspäeval, et ei võta Kuusemaa kaitsja kassatsioonikaebust menetlusse. Nüüd jõustunud ringkonnakohtu lahend karistab Kuusemaad oma lapse tapmise eest kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega.

Ringkonnakohus leidis mais, et Kuusemaa teadis oma rasedusest vähemalt 2023. aasta detsembrist. Arvestades tema internetiotsinguid ei olnud sünnitus talle ootamatu sündmus.

Ringkonnakohus leidis, et vastsündinu nabanööri katkestas süüdistatav, kuid Kuusemaale ei saa ette heita vastsündinu tapmist nabanööri rebimise tõttu tekkinud verekaotuse põhjustamise läbi. Kohus märkis, et vastsündinul tekkis hingamispuudulikkus, sest Kuusemaa lämmatas ta.

Läänemaal Suure-Lähtrul tõi pererahva koer 2024. aasta 5. veebruaril taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks.

Pärast ema isiku tuvastamist selgus, et naine on sõitnud Marokosse, kus Maroko politsei ta sama aasta märtsi algul vahistas. Juulis toodi Kuusemaa Eestisse ja sellest alates on ta ka vahi all viibinud.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:00

Durejko: sagedusturu raha liigub praegu suures osas Leetu

15:48

Tippliigade tegevjuht Veiko Soo jätkab tööga Tartu JK Tammekas

15:48

Järgmisel aastal on riigil plaanis Tallinkit toetada ligi kaheksa miljoniga

15:47

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

15:25

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

15:23

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

15:19

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

14:49

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i viimasel päeval neli hõbemedalit

14:21

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

13:51

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

11:20

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

09:05

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

13:40

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

12:22

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

04:57

Tervise- ja sotsiaalsüsteemi liitmise plaan kogub kriitikat

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

ilmateade

loe: sport

15:48

Tippliigade tegevjuht Veiko Soo jätkab tööga Tartu JK Tammekas

15:19

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

14:49

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i viimasel päeval neli hõbemedalit

14:21

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

loe: kultuur

15:48

Järgmisel aastal on riigil plaanis Tallinkit toetada ligi kaheksa miljoniga

15:47

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

15:23

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

13:10

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

loe: eeter

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:47

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

09:17

Händler: näitusekoera edu algab kasvataja ja omaniku kodusest tööst

Raadiouudised

13:10

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

13:00

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

12:25

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

11:30

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

11:20

Isamaa ja Keskerakond lähevad tänavustel KOV-valimistel Märjamaal välja erakonna nimekirjaga

11:10

Sillamäe staadioni ehitus läheb edasi vaatamata omanikujärelevalve puudumisele

09:30

Raadiouudised (25.08.2025 09:00:00)

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

24.08

Kasside kiibistamise eelnõu jõuab riigikokku tõenäoliselt sügisel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo