Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

Riigikohus ei võtnud menetlusse Kairi Kuusemaa apellatsiooni ringkonnakohtu süüdimõistvale otsusele, mistõttu jäi naine lõplikult süüdi oma vastsündinud lapse tapmises.

Riigikohus otsustas esmaspäeval, et ei võta Kuusemaa kaitsja kassatsioonikaebust menetlusse. Nüüd jõustunud ringkonnakohtu lahend karistab Kuusemaad oma lapse tapmise eest kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega.

Ringkonnakohus leidis mais, et Kuusemaa teadis oma rasedusest vähemalt 2023. aasta detsembrist. Arvestades tema internetiotsinguid ei olnud sünnitus talle ootamatu sündmus.

Ringkonnakohus leidis, et vastsündinu nabanööri katkestas süüdistatav, kuid Kuusemaale ei saa ette heita vastsündinu tapmist nabanööri rebimise tõttu tekkinud verekaotuse põhjustamise läbi. Kohus märkis, et vastsündinul tekkis hingamispuudulikkus, sest Kuusemaa lämmatas ta.

Läänemaal Suure-Lähtrul tõi pererahva koer 2024. aasta 5. veebruaril taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks.

Pärast ema isiku tuvastamist selgus, et naine on sõitnud Marokosse, kus Maroko politsei ta sama aasta märtsi algul vahistas. Juulis toodi Kuusemaa Eestisse ja sellest alates on ta ka vahi all viibinud.