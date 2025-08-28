X!

Aivar Sõerd: 800 miljonit parema eelarveseisu taga on ühekordsed asjaolud

Majandus
Aivar Sõerd.
Aivar Sõerd. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Valitsuses riigieelarve osas laialdast optimismi põhjustanud eelarvepuudujäägi prognoosi langetamise taga on suuresti ühekordsed asjaolud, osutab endine rahandusminister ja Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Aivar Sõerd.

"Puudujäägi prognoosi 800 miljoni euro suuruse paranemise taga on suures osas ühekordsed tegurid. Ühekordseid tegureid ei saa aga põhimõtteliselt arvesse võtta pikaajaliste kulude ehk näiteks pikaajaliste maksumuudatuste katteallikana," viitas Sõerd viimastel päevadel Reformierakonna esimehe Kristen Michali ja Eesti 200 juhi Kristina Kallase lubadustele tulumaksutõusu ärajätmise ja automaksu tühistamise kohta.

Maksutulude prognoositust parem laekumine tänavu esimesel poolaastal ei kordu, hindab Sõerd.

"Ettevõtte tulumaksu laekus jaanuaris rekordiliselt 317 miljonit eurot ehk 224 miljonit enam kui prognoositud. Selle põhjuseks oli eelmise aasta lõpus makstud dividendid, mida sai jagada veel vana soodsama maksumääraga. Dividendidelt laekus tulumaks jaanuaris. Tegemist on seega ühekordse mõjuga maksulaekumistele," selgitas Sõerd.

"Füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoos suurenes 80 miljoni euro võrra. Üheks põhjuseks on ka asjaolu, et järjest suurema hulga maksumaksjate tulutase liigub tulude kasvades maksuküüru tuluvahemikust välja ehk maksuvaba tulu läheneb nullile," lisas Sõerd. "Järgmisel aastal see mõju lõpeb, kui maksuküür kaob."

Riigieelarve kuludes vähenes varasema prognoosiga võrreldes välisvahendite ja investeeringute maht. "Investeeringutest nihkub 2026. aastasse näiteks 120 miljonit eurot Rail Balticu investeeringuid, mis varem olid kavandatud 2025. aastasse. Lisaks väheneb kohalike omavalitsuste investeeringute prognoos ja CO2 kvootide müügi arvel tehtavad investeeringud. Valitsussektori investeeringute ja kapitalisiirete maht tervikuna väheneb tänavu võrreldes varem prognoosituga 654 miljoni euro võrra. See aga tähendab investeeringute edasikandumist tänavusest aastast järgmisesse või järgmistesse aastatesse," kirjutas Sõerd.

"Seega kokkuvõtlikult, puudujäägi prognoosi 800 miljoni euro suuruse paranemise taga on suures osas ühekordsed tegurid," lõpetas Sõerd oma avalduse.

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:24

Akkermann läheks edasi tulumaksu tõusuga ja automaksu ei kaotaks Uuendatud

16:15

Statistikaamet ei saa reedeks õiget palgastatistikat valmis Uuendatud

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

16:05

USA astub samme üliõpilaste ja ajakirjanike riigis viibimise piiramiseks

15:55

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

15:55

Tallinna-Tartu liinil sõidavad rongid aeglaselt veel kolm nädalat

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:40

Läti keskmine palk oli teises kvartalis 1808 eurot

15:35

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

15:28

Janar Jäätma: korrakaitseseadusest ja andmete töötlemise õiguslikust alusest

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

15:55

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Trump ründas Sorost

06:56

Teadlane: ministeeriumi ettepanekud sündimuse suurendamiseks on mõistlikud

14:31

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

27.08

Rheinmetall avas Saksamaal Euroopa suurima mürsutehase Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:19

Galerii | Olümpiapäev tõi sadu lapsi ja peresid sportima

14:57

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

loe: kultuur

14:59

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

13:42

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

loe: eeter

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

27.08

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo