Akkermann läheks edasi tulumaksu tõusuga ja automaksu ei kaotaks

Eesti
{{1756385340000 | amCalendar}}
Annely Akkermann
Annely Akkermann Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Annely Akkermann ei pea tulumaksutõusust loobumist vajalikuks ning jätaks alles ka automaksu.

"Mu arvates on täiesti piisav maksuküüru kaotamine, mis langetab makse 1,2 protsenti SKP-st ning toob üldise maksukoormuse alla 36 protsendini SKP-st, mis on arenenud riikide võrdluses madal. Juba kavandatud maksulangetus jätab töötajatele kätte 500 miljonit, suurima netopalga tõusu saavad mediaan- ja keskmise palga eest töötajad ehk enamus töötajatest saab netopalgatõusu 1000 eurot aastas. Mu meelest on juba vastuvõetud maksulangetus muljetavaldavalt suur ja igati piisav," ütles Akkermann ERR-ile.

"Võib-olla peaks tähelepanu juhtima asjaolule, et tulumaksutõusu ära jätmise knopka pigem tulumaksumäära ettevõtete jaoks pisut pisut kasvamine. Pigem see kui lähenevad valimised.  Meie naaberriikides ettevõtete tulumaksu pigem langetatakse. Kuuldavasti Soome kaalub isegi 15 protsenti. Aga kusagil ei maksustata ettevõtete tulu selle jaotamisel. Neile, kelle põhisissetulek on dividenditulu maksuküüru kaotamine ei laiene, nende jaoks järgmisel aastal tulumaks tõuseb kaks protsenti," lisas Akkermann.

"Automaksu ma ei kaotaks. Euroopa Liidu toetused teedeehituseks tasapisi kaovad, aga teid tuleb edasi ehitada ja hooldada ning selleks maksudega raha koguda. Valitsus on otsustanud juba varem, et mootorsõidukimaks suunatakse teedesse. Kohe öeldakse, et kütuseaktsiisi juba kogutakse teede jaoks. Ma ütlen siis vastu, et suur osa autodest on elektriautod ning kütuseaktsiisi ei maksa. Ma ei näe teede ehituse- ja hoolduse rahastamiseks paremat alternatiivi kui mootorsõidukimaks," lausus Akkermann.

Riigikogule neljapäeval üle antud 100 000 käibemaksu tõusu vastu kogutud allkirjade arutelu peab Akkermann võimalikuks kõige varem novembris.

"Käibemaksu langetamiseks üle antud allkirjad saadab riigikogu juhatus üsna kindlasti rahanduskomisjonile arutamiseks. Me peame alustama arutelu kolme kuu jooksul alates allkirjade üleandmisest ning kujundama otsuse kuue kuu jooksul. Me ei mahuta seda tööplaani septembris ega oktoobris, mil keskendume eelarvele, aga kindlasti sel aastal," ütles Akkermann.

Õpetajate, kultuuritöötajate, päästjate ja politseinike palga tõstmiseks annab Akkermanni sõnul manööverdamisruumi suvine prognoos.

Vaatamata erakonna põhiliinist erinevatele arvamustele, usub Akkermann, et Reformierakond suudab säilitada vastutustundliku rahanduspoliitika.

"Ma ise olen lihtsalt Reformierakonna keskmisest pisut alalhoidlikum ja strateegilisem, sestap jään mõnikord vähemusse. Maastrichti kriteeriumid on aegumatud: eelarvetasakaal pikaajalises vaates ennetab võla ülepea kasvu ning ohjab inflatsiooni. Siiski ei tohi kõhelda laenu võtmast hädavajalikeks investeeringuteks, näiteks riigi kaitseks või ühenduste loomiseks ning laen nende kasutusaja jooksul tagasi maksta," ütles Akkermann.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Akkermann läheks edasi tulumaksu tõusuga ja automaksu ei kaotaks

