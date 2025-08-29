Pausideta sõjapidamine Gaza linnas ei võimalda jagada humanitaarabi

Iisraeli sõjavägi kuulutas Gaza linna ohtlikuks lahingutsooniks ja lõpetas päevased pausid sõjategevuses, mis võimaldasid linnas humanitaarabi jagada.

Iisrael tegi alates juulist abisaadetiste sisenemiseks niinimetatud taktikalisi pause kolmes Gaza sektori linnas, kuhu on koondunud sajad tuhanded ümberasustatud inimesed.

Samal ajal valmistus Iisrael pealetungi laiendama, teatas rünnakutest mitmele linnaosale ja kutsus teenistusse kümned tuhanded reserv-väelased, seda hoolimata rahvus-vahelisest üleskutsest sellest loobuda.

Iisraeli sõjavägi ei öelnud, kas nad teavitasid päevaste lahingute jätkamise otsusest ka elanikke ja abi-organisatsioone. Nädala eest tunnistas ÜRO Gaza sektoris valitseva olukorra ametlikult näljahädaks.

"Uskumatu, et tsiviilisikud seisavad silmitsi järjekordse surmava eskaleerumisega. Iisraeli esimesed sammud Gaza linna sõjaliseks ülevõtmiseks viitavad uuele ja ohtlikule faasile. Laiendatud sõjalistel operatsioonidel Gaza linnas on laastavad tagajärjed. Sajad tuhanded juba kurnatud ja traumeeritud inimesed on sunnitud taas põgenema, paisates pered veelgi suuremasse ohtu. See peab lõppema," ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

"Gazas elab linna ja põhjapoolse kubermangu vahel ligi miljon inimest, kellel pole sisuliselt kuhugi minna, pole isegi vahendeid liikumiseks," lisas UNRWA peavolinik Philippe Lazzarini.