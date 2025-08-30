Ukrainas Lvivis lasti maha ülemraada endine spiiker Andri Parubi

Ukraina lääneosas Lvivis lasti laupäeval maha seadusandja ja ülemraada endine esimees Andri Parubi, ütlesid võimuesindajad ja president Volodõmõr Zelenski, kes nimetas juhtunut kohutavaks mõrvaks.

Politsei ütles nime nimetamata, et tulistamise ohvrit tabas kuulirahe.

Zelenski ütles veidi aega hiljem, et surmasaanu oli ülemraada liige Andri Parubi ning lubas põhjalikku juurdlust.

"Ukraina siseminister Ihor Klõmenko ja peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatasid äsja Lvivis toime pandud kohutava mõrva esimestest teadaolevatest asjaoludest. Andri Parubi on surnud. Avaldan kaastunnet tema perekonnale ja sõpradele," kirjutas Zelenski Telegramis.

Zelenski lisas, et Parubi mõrva uurimiseks ja tapja või tapjate otsingutele on kaasatud kõik vajalikud jõud ja vahendid.

Avalikkuses hästi tuntud Parubi oli parlamendispiiker 2010. aastatel. Parubi oli rahvasaadik ülemraada kuuendast kuni üheksanda koosseisuni ning oli parlamendi esimees ülemraada kaheksanda koosseisu ajal.

Aastal 1971 sündinud Parubi lõpetas Ivano-Frankivski nimelise Lvivi riikliku ülikooli ajaloo osakonna ning seejärel magistriõpingud Lvivi polütehnilises riiklikus ülikoolis, spetsialiseerudes politoloogiale ja sotsioloogiale.

Aastal 1990. aastal sai temast Lvivi oblastinõukogu asetäitja ning 1991. aastal oli ta Svoboda partei kaasasutaja. Aastal 2004 osales ta aktiivselt oranžis revolutsioonis.

Temast sai rahvasaadik 2007. aastal – blokist Meie Ukraina-Rahva Enesekaitse. Aastal 2012 valiti ta parteitu kandidaadina ülemraadasse Batkivštšõnast.

Aastatel 2013–2014 oli ta Maidani komandant ja juhtis Enesekaitset. Aastal 2014 valiti ta Rahvarindest ülemraadasse ning samal aastal oli ta riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär.

Parubist sai 2016. aastal ülemraada spiiker. Aastal 2019 sai temast parteitu Euroopa Solidaarsuse partei rahvasaadik. Sel ajal oli ta ülemraada riikliku julgeoleku ja kaitse komisjoni liige.