Ukraina ülemraada endise spiikri mõrvas kahtlustatav tunnistas oma süüd

Parubi mõrvas kahtlustatav mees
Parubi mõrvas kahtlustatav mees Autor/allikas: Kaader Telegrami videost/espreso_zahid
Ukraina ülemraada endise spiikri Andri Parubi mõrvas kahtlustatav mees tunnistas teisipäeval meediaga suheldes oma süüd ja nimetas kuritegu kättemaksuks Ukraina võimude vastu.

Ukraina endine parlamendispiiker Andri Parubi, kes oli 2004. ja 2014. aasta Euroopa-meelsete protestiliikumiste üks juhtfiguure, lasti laupäeval Lääne-Ukrainas maha ründaja poolt, kes oli riietunud kulleriks.

Ukraina võimud teatasid 1. septembril, et 52-aastane Lvivist pärit kahtlustatav — kelle nime ei ole avaldatud — vahistati Hmelnõtskõi oblastis. Võimude teatel oli kuritegu hoolikalt ette valmistatud ning võis olla seotud Vene luureteenistustega.

"Ma tunnistan, et tapsin ta. Ja tahan paluda, et mind vahetataks sõjavangide vastu, et saaksin minna ja otsida oma poja surnukeha," ütles mees ajakirjanikele klaasvaheseina tagant.

Raadio Vaba Euroopa andmetel võttis mees ühendust Venemaaga ja püüdis saada teavet oma poja, 2023. aastal Bahmutis kadunuks jäänud Ukraina sõduri saatuse kohta. Vene kontaktid teavitasid teda seejärel tema poja surmast.

Ukraina meedia teatas allikatele viidates, et kahtlustatav võis olla Vene luureteenistuste poolt santažeeritud.

Mees lükkas ajakirjanikele antud kommentaarides ümber väited, et teda oleks santažeeritud või et ta teeks Vene luureteenistusega otsest koostööd. Küsimusele, miks ta just Parubi tappis, vastas ta, et poliitik "oli lihtsalt lähedal".

"Kui ma oleksin elanud Vinnõtsias, oleks see olnud Petja," ütles mees, viidates tõenäoliselt endisele presidendile Petro Porošenkole.

Lvivi kohus määras kahtlusaluse esialgu 60 päevaks vahi alla ilma kautsjoniõiguseta, kuna uurimine on pooleli.

Parubi tapeti laupäeval Ukraina lääneosas Lvivis. Politsei teatel tabas ohvrit kuulirahe ja 54-aastane mees suri saadud vigastustesse sündmuskohal.

Avalikkuses hästi tuntud Parubi oli parlamendispiiker 2010. aastatel. Parubi oli rahvasaadik ülemraada kuuendast kuni üheksanda koosseisuni ning oli parlamendi esimees ülemraada kaheksanda koosseisu ajal aastatel 2016–2019.

Parubi oli riigi 2004. ja 2014. aasta Euroopa-meelsete protestiliikumiste juhtfiguur, aidates juhtida proteste aastatel 2013–2014, mis viisid Ukraina toonase Venemaa-meelse presidendi Viktor Janukovitši kukutamiseni.

Parubi oli ka Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär 2014. aasta veebruarist augustini, perioodil, mil Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare ja Moskva toetatud separatistid alustasid võitlust valitsusvägede vastu Ida-Ukrainas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

