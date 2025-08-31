Eesti 200 Tallinna linnapea kandidaat on Aleksei Jašin

Jašin sõnas, et pealinn vajab läbipaistvat ja korruptsioonivaba juhtimist, mis on inimestele lähemal.

Seejuures peab Eesti 200 vajalikuks abilinnapeade arvu vähendamist ja linnaosavanemate linnavalitsuse liikmeteks toomist.

Erakonna haridusvaldkonna prioriteet on eestikeelse hariduse kindlustamine. "Me kindlustame eduka ülemineku eestikeelsele õppele, suuname täiendavat ressurssi 4.-5. klasside õpilaste toeks ja nende eesti koolide abistamiseks, kus on palju muukeelseid õpilasi. Vähendame õpetajate töökoormust, tõstame palka ja ehitame uusi koole Kesklinna, Haaberstisse, Lasnamäele ja Piritale," ütles Jašin.

Majandus- ja ettevõtlusvaldkonnas peab linn Jašini sõnul pakkuma läbipaistvat ja toetavat koostööd, transpordi ja linnaruumi puhul on prioriteediks inimese turvalisus.

"Meie eesmärk on null liiklussurma. Lõpetame jalakäijate ja autojuhtide vastandamise – turvaline ja inimkeskne linnaruum on arengufaasi, mitte ideoloogia küsimus. Kiirendame rööbastranspordi arendamist Kristiine, Põhja-Tallinna ja Lasnamäe-Maardu suunal," ütles Jašin.