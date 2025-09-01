Vähemalt 800 inimest sai Afganistanis maavärinas surma
Vähemalt 800 inimest sai surma Afganistani idaosas toimunud maavärinas magnituudiga kuus. Vigastatuid on ligi 3000.
Talibani teatel on purustused suured ning olulised ühendusteed on hävinud. Maavärin toimus eile hilisõhtul ning Kunari provintsis raputas see mitut linna.
Maavärina kese asus Nangahari provintsis 27 kilomeetri kaugusel Jalalabadi linnast. Päästetööd kestavad.
"See juhtus südaöö paiku. Mõned meie inimesed on endiselt rusude all. Vajame kiiresti abi nende päästmiseks. Vajame kiirabi, arste ja kõike muud vajalikku
vigastatute päästmiseks ja surnute väljatoomiseks," rääkis maavärina tunnistaja Kunari provintsis.
Toimetaja: Mari Peegel
Allikas: Aktuaalne Kaamera