Vähemalt 800 inimest sai Afganistanis maavärinas surma

Talibani teatel on purustused suured ning olulised ühendusteed on hävinud. Maavärin toimus eile hilisõhtul ning Kunari provintsis raputas see mitut linna.

Maavärina kese asus Nangahari provintsis 27 kilomeetri kaugusel Jalalabadi linnast. Päästetööd kestavad.

"See juhtus südaöö paiku. Mõned meie inimesed on endiselt rusude all. Vajame kiiresti abi nende päästmiseks. Vajame kiirabi, arste ja kõike muud vajalikku

vigastatute päästmiseks ja surnute väljatoomiseks," rääkis maavärina tunnistaja Kunari provintsis.