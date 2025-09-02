X!

Tallinna linnaelumuuseum asendab üle 20 aasta vanuse näituse uuega

Eesti
Linnaelumuuseumis
Linnaelumuuseumis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna vanalinnas asuv linnaelumuuseum asendab 24 aasta vanuse püsinäituse uuega. Külastajad näevad novembris Mustpeade vennaskonna varasid ja tutvuvad Tallinna ajaloo, sellega seonduvate lugude ning legendidega asustuse algusest alates.

Linnaelumuuseumis Vene tänaval on 24 aasta järel väljapanekut uuendatud. Teisel korrusel on esemed Tallinna asustuse algusest peale.

"Minu absoluutne lemmik on üks tulekivist pistoda, mis näeb väga hea välja - see on väga hästi töödeldud. Ta on tegelikult ka päris terav ehk tänapäeval kasutatav. Lisaks ka tammepuust veetoru. Nii nagu me tänapäeval joome Ülemiste järve vett, nii joodi juba keskajal Ülemiste järve vett ja vesi juhiti Ülemistest mööda Veerenni vallikraavi suurtesse paistiikidesse ja sealt puutorudega linna kaevudesse," kirjeldas näitust Tallinna linnamuuseumi vanemkuraator Toomas Abiline.

Näitusel on näiteks ka Tallinna kullatud võti, mille linnapea ulatas Rootsi kuningas Karl XII, kui see 1700. aastal esmakordselt Tallinna külastas.

"Bürgermeister ulatas võtme kuningale öeldes: "Kuningas, need on meie linna võtmed, usaldame need teile." Kuninga vastus oli: "Palun võtke võti tagasi. Ma tean, et need võtmed on heades kätes"," ütles Abiline.

Vitriinides saab näha ka näiteks kahte hõbedast, pealt kullatud maksukannu. Kui Tallinnas maksud Toomapäeval laekusid, võtsid raehärrad seepeale klõmaka veini. See tegi heatahtlikuks ja sõbralikuks.

"Suuremale kannule on graveeritud umbes selline tekst, et heatahtlikkus ja sõbralikkus valitsemisel aitab ära hoida palju pahandust ja viha!" lausus Abiline.

Näituse alumisel korrusel on ühe Hansa hiilgeaja jõukaima kaupmehe Hans Vianti pere eluruumid.

"Seal on meie keskaegse maja omanikust peremärgid. Meil on nii Hans Vianti kui tema abikaasa omad. Kõigepealt oli Mustpeade liige ja siis lõpus jõudis bürgermeistriks - linnapea tänase päeva mõistes," ütles Tallinna linnaelumuuseumi juhataja Valeria Kitajeva.

Mustpeade vennaskond mängis keskaja Tallinna elus juhtivat osa - Kiek in de Köki väljapanek näitab nende sõjalist, linnaelumuuseumi oma ühiskondlikku rolli. Kui linnaelumuuseum novembris uksed avab, saab Mustpeade väljapanekut mõlemas muuseumis ühispiletiga külastada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:44

Norra kroonprintsessi poeg astub vägistamissüüdistusega kohtu ette

21:37

Nestor: kodumaine toit meie toidulaual hakkab muutuma üha kallimaks

21:30

Reformierakond Ossinovski umbusaldamisel ei osale

21:28

Kolmapäeval on Eestis niiske ja soe

21:25

Tallinna linnaelumuuseum asendab üle 20 aasta vanuse näituse uuega

21:25

Operi ja Eensoo minek Saudi Araabiasse jäi katki

21:24

ERR Karabahhis: põgenikud ootavad õiglast kohtlemist

20:58

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

20:26

Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

20:20

Afganistani maavärinas hukkunute arv tõusis vähemalt 1400 inimeseni

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

17:35

Venemaa korraldas Ukrainas taas öise õhurünnaku Uuendatud

14:52

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

12:06

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

09:00

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

08:10

Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

ilmateade

loe: sport

21:25

Operi ja Eensoo minek Saudi Araabiasse jäi katki

20:58

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

20:26

Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

19:57

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

loe: kultuur

18:58

Argo Valsi lühialbumi "Lavendel" esitlusega avatakse Sügisjazz

18:56

Teatrifestival Draama 2025 programmis annavad tooni naised

18:55

Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

17:38

Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

loe: eeter

16:40

Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

16:25

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

16:00

Seadusemuudatus tähendab osale õpilastele vabu tunde

15:20

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

14:35

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

12:35

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

12:20

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo