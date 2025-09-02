Tallinna linnaelumuuseum asendab üle 20 aasta vanuse näituse uuega

Linnaelumuuseumis Vene tänaval on 24 aasta järel väljapanekut uuendatud. Teisel korrusel on esemed Tallinna asustuse algusest peale.

"Minu absoluutne lemmik on üks tulekivist pistoda, mis näeb väga hea välja - see on väga hästi töödeldud. Ta on tegelikult ka päris terav ehk tänapäeval kasutatav. Lisaks ka tammepuust veetoru. Nii nagu me tänapäeval joome Ülemiste järve vett, nii joodi juba keskajal Ülemiste järve vett ja vesi juhiti Ülemistest mööda Veerenni vallikraavi suurtesse paistiikidesse ja sealt puutorudega linna kaevudesse," kirjeldas näitust Tallinna linnamuuseumi vanemkuraator Toomas Abiline.

Näitusel on näiteks ka Tallinna kullatud võti, mille linnapea ulatas Rootsi kuningas Karl XII, kui see 1700. aastal esmakordselt Tallinna külastas.

"Bürgermeister ulatas võtme kuningale öeldes: "Kuningas, need on meie linna võtmed, usaldame need teile." Kuninga vastus oli: "Palun võtke võti tagasi. Ma tean, et need võtmed on heades kätes"," ütles Abiline.

Vitriinides saab näha ka näiteks kahte hõbedast, pealt kullatud maksukannu. Kui Tallinnas maksud Toomapäeval laekusid, võtsid raehärrad seepeale klõmaka veini. See tegi heatahtlikuks ja sõbralikuks.

"Suuremale kannule on graveeritud umbes selline tekst, et heatahtlikkus ja sõbralikkus valitsemisel aitab ära hoida palju pahandust ja viha!" lausus Abiline.

Näituse alumisel korrusel on ühe Hansa hiilgeaja jõukaima kaupmehe Hans Vianti pere eluruumid.

"Seal on meie keskaegse maja omanikust peremärgid. Meil on nii Hans Vianti kui tema abikaasa omad. Kõigepealt oli Mustpeade liige ja siis lõpus jõudis bürgermeistriks - linnapea tänase päeva mõistes," ütles Tallinna linnaelumuuseumi juhataja Valeria Kitajeva.

Mustpeade vennaskond mängis keskaja Tallinna elus juhtivat osa - Kiek in de Köki väljapanek näitab nende sõjalist, linnaelumuuseumi oma ühiskondlikku rolli. Kui linnaelumuuseum novembris uksed avab, saab Mustpeade väljapanekut mõlemas muuseumis ühispiletiga külastada.