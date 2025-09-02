Afganistani maavärinas hukkunute arv tõusis vähemalt 1400 inimeseni

Riikliku katastroofiameti pressiesindaja Mohammad Hamad ütles varem, et hukkunuid on üle 900, neist enamik sai surma Kunari provintsis. Naaberprovintsis Nangarharis hukkus 12 inimest.

Hamad hoiatas, et ohvrite arv võib veelgi suureneda.

Maavärin tabas pühapäeva südaööl Pakistani piiri äärsetes mägistes provintsides asuvaid kõrvalisi piirkondi, millele järgnes vähemalt viis järeltõuget.

EL saadab Afganistani maavärinas kannatanutele humanitaarabi

Euroopa Liit teatas teisipäeval, et saadab Afganistani idaosa laastanud maavärinas kannatanute abistamiseks 130 tonni humanitaarabi ja eraldab miljon eurot.

ÜRO on hoiatanud, et maavärin võib mõjutada sadu tuhandeid inimesi ning et ohvrite arv võib kasvada plahvatuslikult.

EL-i teatel toimetatakse abi – sealhulgas telgid, riided ja meditsiinitarbed – kohale kahe erilennuga, mis peaksid Kabulis maanduma sel nädalal.

Uus abi lisandub ligikaudu 160 miljonile eurole, mille EL on sel aastal Afganistani humanitaarorganisatsioonidele juba eraldanud.

Aastakümneid kestnud konfliktide tõttu on Afganistan üks maailma vaesemaid riike.

Riik seisab silmitsi pikaajalise humanitaarkriisiga ning miljonite afgaanide sissevooluga, keda naaberriigid Pakistan ja Iraan on viimastel aastatel sundinud kodumaale naasma.

Alates islamiliikumise Talibani uuesti võimule tulekust 2021. aastal on Euroopa Liit oma tegevust riigis hoolikalt kaalunud, et vältida liiga tihedaid sidemeid võimudega.

ÜRO: Afganistani maavärina ohvrite arv võib kasvada hüppeliselt

ÜRO teatas teisipäeval, et Ida-Afganistanis juba üle 1400 inimelu nõudnud maavärin võib mõjutada sadu tuhandeid inimesi ja hoiatas ohvrite arvu hüppelise kasvu eest.

"Meie hinnangul võib kannatanute arv ulatuda sadadesse tuhandetesse," ütles ÜRO humanitaarkoordinaator Afganistanis Indrika Ratwatte Genfis ajakirjanikele, kõneldes Kabulist.

"Need arvud kindlasti kasvavad," ütles Ratwatte. "Pole kahtlustki, et ohvrite arv kasvab üsna hüppeliselt."

Enamik afgaane elab madalates, varisemisohtlikes savitellistest majades.

Ratwatte sõnul on kannatada saanud piirkonna kodud peamiselt saviseinte ja puitkatustega. "Nii et kui seinad varisevad, siis katus on see, mis inimesed tapab või lämmatab," lausus ta.

Pärast aastakümneid kestnud konflikti on Afganistan üks maailma vaesemaid riike, mis seisab silmitsi pikaajalise humanitaarkriisiga. Kriisi süvendavad tõsine põud ning miljonite afgaanide sissevool, keda naaberriigid Pakistan ja Iraan on viimastel aastatel sundinud kodumaale naasma.

ÜRO pagulasameti pressiesindaja Babar Baloch ütles, et enam kui 478 000 afgaanist, kes on alates aprillist Pakistanist naasnud, läbis umbes 337 000 Torkhami piiripunkti, mis asub maavärina epitsentri lähedal.

"Umbes 24 protsenti Pakistanist naasnutest saabus Nangarhāri provintsi, mis on üks maavärinas enim kannatada saanud piirkondi," ütles ta ajakirjanikele. "Need inimesed, kellel on niigi väga vähe vahendeid, naasevad nüüd katastroofipiirkonda."

Ratwatte hoiatas samas, et selle aasta 2,4 miljardi dollari suurusest abipalvest, mille eesmärk on pakkuda hädavajalikku abi mitme kriisiga silmitsi seisvatele afgaanidele, on seni rahastatud vaid 28 protsenti.