Soome valitsus jõudis miljardi euro ulatuses kärbetes kokkuleppele

Soome valitsus jõudis kokkuleppele, mille raames teeb riik täiendavaid kärpeid ligi miljardi euro ulatuses. Kärbitakse elamuehituse toetusi, ettevõtlustoetusi ja ka arengukoostööd.

Soome valitsus tahab võlakoormust stabiliseerida ning enamik kärpeid jõustub 2027. aastal.

Suurim kokkuhoid tuleb riiklikult tagatud ARA-laenude vähendamisest. See tähendab, et riik vähendab üürielamute ehitamise toetusi ja laenutagasi. Valitsus soovib selle sammuga säästa 365 miljonit eurot.

Kärped puudutavad ka migrantide integratsiooni ja arengukoostöö rahastamist. Valitsus tahab selle käigus säästa 50 miljonit eurot.

Kärbitavate valdkondade hulka kuuluvad veel ka ettevõtlustoetused, mille arvelt plaanib valitsus kokku hoida 141 miljonit eurot.

Eelarveettepanekus olulisi maksutõuse ei ole, küll aga plaanib valitsus tõsta tubaka-, alkoholi-, nikotiinitoodete aktsiise. Valitsus plaanib eelarve täitmiseks võtta raha ka riiklikust pensionifondist. See lisatulu kaetakse fondi investeerimiste tulude arvelt, mis peaksid kasvama, kuna fond saab loa investeerida rohkem raha aktsiatesse.

Seega Soome valitsus jätkab valusate ja raskete otsuste tegemist. Valitsus otsustas juba möödunud kevadel teha kokku üheksa miljardi euro ulatuses kärpeid ja maksutõuse, sest Soome võlakoormus on liiga suur.