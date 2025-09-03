Briti politsei vahistas transsoolisi kritiseeriva naljakirjutaja

Linehan (57), keda tuntakse ka sarja "The IT Crowd" ühe autorina, ütles, et viis relvastatud politseinikku oli tal Londoni Heathrow lennujaamas vastas, kui ta Arizonast saabus ja ütlesid, et ta on kolme sotsiaalmeediavõrgustikus X (endine Twitter) tehtud postituse pärast kinni peetud.

Linehan teatas veebisaidil Substack tehtud avalduses, et politsei küsitles teda iga postituse teemal.

Ühes teemaks olnud postituses kirjutas Linehan: "Kui transsooline mees viibib ainult naistele mõeldud ruumis, paneb ta toime vägivaldse ja ahistava teo. Korraldage stseen, helistage politseisse ja kui miski muu ei aita, lööge teda munadesse."

Ülekuulamise ajal tõusis tal vererõhk kõrgele ja ta saadeti haiglasse, kus ta pandi jälgimise alla, teatas Linehan ise.

Tema sõnul oli ainsaks kautsjoni tingimuseks, et ta ei tohi Twitteris käia. "See on kõik. Ei mingeid ähvardusi ega kõnesid minu kuritegude tõsiduse kohta – lihtsalt juriidiline vaigistamiskäsk, mille eesmärk on mind Ühendkuningriigis viibimise ajal vaikima sundida, ja nõudmine, et mind saaks oktoobris uuesti küsitleda."

Linehan on olnud X-is ja teistel sotsiaalmeediaplatvormidel transsooliste aktivismi häälekas kriitik. Ta peaks sel nädalal kohtu ette minema eraldi süüdistustega ahistamises ja transsoolise aktivistiga seotud kriminaalses kahju tekitamises.

Londoni politsei teatas oma avalduses, et esmaspäeval arreteeriti mees pärast American Airlinesi lennuga saabumist. "50ndates eluaastates mees arreteeriti vägivalla õhutamise kahtlusega," ütles politsei. "See on seotud postitustega X-is."