X!

Briti politsei vahistas transsoolisi kritiseeriva naljakirjutaja

Välismaa
Graham Linehan.
Graham Linehan. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Briti politsei pidas kinni TV komöödiasarja "Father Ted" iirlasest kaasautori Graham Linehani, esitades talle kahtlustuse vägivalla õhutamises seoses sotsiaalmeedias transsooliste teemal tehtud postitustega.

Linehan (57), keda tuntakse ka sarja "The IT Crowd" ühe autorina, ütles, et viis relvastatud politseinikku oli tal Londoni Heathrow lennujaamas vastas, kui ta Arizonast saabus ja ütlesid, et ta on kolme sotsiaalmeediavõrgustikus X (endine Twitter) tehtud postituse pärast kinni peetud.

Linehan teatas veebisaidil Substack tehtud avalduses, et politsei küsitles teda iga postituse teemal.

Ühes teemaks olnud postituses kirjutas Linehan: "Kui transsooline mees viibib ainult naistele mõeldud ruumis, paneb ta toime vägivaldse ja ahistava teo. Korraldage stseen, helistage politseisse ja kui miski muu ei aita, lööge teda munadesse."

Ülekuulamise ajal tõusis tal vererõhk kõrgele ja ta saadeti haiglasse, kus ta pandi jälgimise alla, teatas Linehan ise.

Tema sõnul oli ainsaks kautsjoni tingimuseks, et ta ei tohi Twitteris käia. "See on kõik. Ei mingeid ähvardusi ega kõnesid minu kuritegude tõsiduse kohta – lihtsalt juriidiline vaigistamiskäsk, mille eesmärk on mind Ühendkuningriigis viibimise ajal vaikima sundida, ja nõudmine, et mind saaks oktoobris uuesti küsitleda."

Linehan on olnud X-is ja teistel sotsiaalmeediaplatvormidel transsooliste aktivismi häälekas kriitik. Ta peaks sel nädalal kohtu ette minema eraldi süüdistustega ahistamises ja transsoolise aktivistiga seotud kriminaalses kahju tekitamises.

Londoni politsei teatas oma avalduses, et esmaspäeval arreteeriti mees pärast American Airlinesi lennuga saabumist. "50ndates eluaastates mees arreteeriti vägivalla õhutamise kahtlusega," ütles politsei. "See on seotud postitustega X-is."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:40

Briti politsei vahistas transsoolisi kritiseeriva naljakirjutaja

14:39

Jüri Nael: festival Läbu pakub loomingulisest protsessist leitavat kaost

14:21

Žalgirise kauaaegne mängujuht siirdus Kreekasse

14:19

Markus Vetemaa: kuidas päästa meie kalavaru?

14:13

Eesti ei toeta plaani lubada ettevõtetel üksnes elektriautosid osta

14:12

OTSEBLOGI | Eesti kohtub EM-il edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga Uuendatud

14:09

Eesti liitub NATO skeemiga USA relvade ostmiseks Ukrainale

14:06

Erik Gamzejev: kohalike valimiste põhiküsimus Ida-Virumaal

14:05

Holm: kaitseministeerium ei saa hakkama raha kaitsevõimeks muutmisega

14:03

Animatsioonifestivali Fantoche tänavune fookusriik on Eesti

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

02.09

Trumpi väitel on ta Putinis sügavalt pettunud

02.09

Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

13:00

Lääne-Ukrainat tabas Vene õhurünnak Uuendatud

04:56

Riigikontroll: kaitseministeeriumi suutlikkus üha kasvavast eelarvest üle käia on puudulik

02.09

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

02.09

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

10:25

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu

ilmateade

loe: sport

14:21

Žalgirise kauaaegne mängujuht siirdus Kreekasse

14:12

OTSEBLOGI | Eesti kohtub EM-il edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga Uuendatud

13:41

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

12:53

Kajak ja Jeets näitasid kuulsal ringrajal tugevaid tulemusi

loe: kultuur

14:39

Jüri Nael: festival Läbu pakub loomingulisest protsessist leitavat kaost

14:03

Animatsioonifestivali Fantoche tänavune fookusriik on Eesti

13:02

Uus väljaanne heidab valgust Arvo Pärdi humoorikatele väikevormidele

12:12

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga Uuendatud

loe: eeter

13:18

Peter Pedak muusikaarmastusest: oma kiiksudesse tuleb suhtuda huumoriga

13:13

Seenehuviline: must torbikseen ja lambatatik on head supi- ja soustiseened

11:06

Juuniorhändler: olen võistelnud ka täiesti võõraste koertega

10:31

Toitumisterapeut: nädalamenüüd planeerides kasuta samu põhikomponente

Raadiouudised

13:45

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

12:25

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

09:50

Diabeetikuteni on jõudnud vigased meditsiiniseadmed, ravimiamet nende müüki ei piira

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

02.09

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

02.09

Seadusemuudatus tähendab osale õpilastele vabu tunde

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

02.09

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

02.09

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo