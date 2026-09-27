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Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel

Välismaa
Briti politseinik Fairfordi sõjaväebaasi lähedase teetõkke juures.
Briti politseinik Fairfordi sõjaväebaasi lähedase teetõkke juures. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Toby Shepheard
Välismaa

Ühendkuningiigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaineseaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid.

Briti valitsus andis USA-le loa kasutada Edela-Inglismaal Fairfordis asuvat õhujõudude baasi rünnakute korraldamiseks Iraani raketirajatiste vastu, mida kasutatakse Hormuzi väinas laevade ründamiseks.

Reutersi sündmuspaigal viibinud ajakirjaniku sõnul tõkestasid relvastatud politseinikud ligipääsu baasi peaväravale. Õhuväebaasi lähedal asuvasse Fairfordi külla oli toodud umbes 30 pääste- ja hädaabi sõidukit ning politseiautot.

"Mitme kinnistu elanikud Whelfordi piirkonnas evakueeritakse pärast ulatusliku vahejuhtumi väljakuulutamist. Sellele eelnes mitme mehe vahistamine kahtlustatuna lõhkeaineseaduse alusel toime pandud õigusrikkumistes," teatas Gloucestershire'i politsei, viidates lennubaasi lähedal asuvale külale. BBC teatel viidi baasi lähedal asuva Whelfordi küla elanikud uurimistoimingute ajaks vabaajakeskusse.

"Briti armee lõhkekehade kahjutustamise üksus uurib praegu mitut sõidukit," lisati teates.

USA õhujõudude pressiesindaja ütles, et nad ei kommenteeri konkreetseid kaitsemeetmeid.

"501. lahingutoetuse üksus ja meie Ühendkuningriigis asuvad kaaslased on jätkuvalt valvel ning rakendavad asjakohaseid meetmeid, et tagada meie USA sõjaväelaste, tsiviiltöötajate, lepinguliste töötajate ja nende perekondade ohutus ja turvalisus," ütles pressiesindaja. "Me hindame pidevalt erinevaid tegureid, mille põhjal otsustame, milliseid meetmeid oma rajatiste, töötajate ja nende perekondade kaitsmiseks rakendada või muuta."

Ühendkuningriik teatas juulis, et tema relvajõud on valmis riiki kaitsma mis tahes rünnaku eest pärast seda, kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi avaldas hoiatuse, et Suurbritannia ei tohiks lubada USA pommitajatel Fairfordist õhku tõusta.

Briti valitsus on ka teavitanud kriitilise taristu omanikke Venemaalt lähtuvast ohust, mitte taga on üha suurem mure võimalike sabotaažioperatsioonide ja küberrünnakute pärast. Venemaa eitab, et korraldaks lääneriikide vastu hübriidrünnakuid.

Viimastel nädalatel on mitmeil pool Euroopas toimunud rünnakuid ja muid vahejuhtumeid lääneriikide taristu ning ka sõjaväeobjektide läheduses.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, BBC

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