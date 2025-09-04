X!

Riik seab Eleringi sihiks konkurentsivõimelise energia hinna

Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt uuendas ootusi Eesti elektrisüsteemi haldurile Eleringile, mille kohaselt tuleb ettevõttel seada suurem fookus konkurentsivõimelisele energia hinnale. Elering ootab samal ajal konkurentsiametilt kooskõlastust ülekandeteenuse hinna tõstmiseks.

Riik seadis Eleringile valdkondlikud eesmärgid, mille kohaselt tuleb Eleringil kindlustada Eesti elektri- ja gaasitarbijate kvaliteetne energiaga varustamine, toetades Eesti ja Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärkide saavutamist.

See tähendab, et Elering peab hoidma korras ja arendama elektri ja gaasi ülekandevõrku ning välisühendusi ja tagama reservide olemasolu.

"Elering AS-i investeeringud energiasüsteemi arendamisse peavad arvestama lisaks igapäevasele tarbija varustuskindlusele Eesti energiajulgeoleku vajadusi, konkurentsivõimelist energia lõpphinda ning paindlikkusteenuste kasutamise võimalusi," sedastavad omaniku ootused.

Kliimaministeeriumi kinnitusel ongi uuendatud ootuste juures olulisim, et Eleringil tuleb hoida energia lõpphinda võrreldes meie lähinaabrite ehk Läänemere-äärsete riikide keskmisega konkurentsivõimelisena.

Praegu menetleb konkurentsiamet Eleringi taotlust, millega ettevõte soovib tõsta ülekandeteenuse hinda tulevast aastast 12,5 eurolt megavatt-tunnist 17,2 euroni megavatt-tunnist ehk 37,6 protsenti. Põhjenduseks on Elering toonud kasvanud kulud ja taastuvenergia arendamise.

Elektrilevi soovib omakorda, et võrgutasu tõuseks järgmise kümne aasta jooksul 20-50 protsenti, sest neil tuleb selle perioodi jooksul investeerida riigi eesmärkide täitmiseks 1,6 miljardit eurot. Kliimaministeeriumi hinnangul saaks elektrivõrgu töökindlust parandada ka odavamalt

Omaniku ootused näevad ette vesiniku ülekandevõrgu loomist

Eleringi uutesse omaniku ootustesse on kirja pandud, et Eleringil tuleb koostöös teiste riikide süsteemihalduritega alustada ettevalmistusi, et luua vesiniku ülekandevõrk ja transiiditaristu.

Ka peab ettevõte kavandama uusi välisühendusi, võttes arvesse aspekte nagu varustuskindluse, elektri ja gaasi lõpphinna konkurentsivõimelisuse parandamine, keskkonnamõjude vähendamine ja energiajulgeoleku tugevdamine.

Täpsemalt toob dokument välja, et Eesti varustuskindluse norm peab olema täidetud ja riigis peab olema piisavalt juhitavat elektritootmisvõimsust.

Teise suure valdkondliku eesmärgina on paika pandud, et Elering vastutab selle eest, et oleks loodud elektri- ja gaasituru läbipaistva ja tõhusa toimimise tingimused. Turuosalisi tuleb seejuures võrdselt kohelda ja konkurentsi soodustada. See peaks aitama ka energia hinda konkurentsivõimelisena hoida.

Eraldi on välja toodud, et Elering peab tagama energia vaba liikumise energiasüsteemis ja ühenduses naabersüsteemidega ning hoidma initsiatiivi Eesti ja regionaalse energiaturu arendamisel.

"Energiaturgude arendamise eesmärk on tasakaalustatult tagada energia kättesaadavus võimalikult soodsa lõpphinna ja ühiskonna vajadustele vastava varustuskindlusega," rõhutab dokument.

Eleringile seab see ka ülesande analüüside energeetika tulevikustsenaariume ja valukohti.

Kõige selle edukuse mõõdikuna näevad omaniku ootused ette, et elektri ja gaasi lõpphind oleks Eestis Läänemere-äärsete riikide hulgas konkurentsivõimeline.

Eleringil tuleb täita ka elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise ülesandeid. Selleks tuleb ettevõttel suunata investeeringuid ja maandada tehnoloogilisi või loodusjõudude põhjustatud riske.

Riik ootab Eleringilt kasumlikkust

Finantspoolelt seab dokument eesmärgiks, et äriühingut juhitaks kasumlikult ja kulutõhusalt ning tagataks stabiilne omanikutulu.

Omanike ootuste dokumendis on välja toodud ka üldised ootused, mille kohaselt tuleb ettevõttel olla oma heade juhtimistavade ja kõrge ärikultuuriga teistele eeskujuks, tõhusalt riske maandada, vältida või vähendada oma tegevusega kaasnevat negatiivset jalajälge ning tagada elutähtsate teenuste pidev toimimine.

Lisaks ootab riik Eleringilt, et nad väldiksid ärisuhteid Venemaa ja Valgevenega, panustaksid valdkonna teadus- ja arendustegevusse ning looks ja hoiaks energeetikakompetentsi.

Selle eest, et riigi seatud eesmärgid täidetud saaksid, vastutavad Eleringi nõukogu ja juhatus.

Riik vaatab omaniku ootused üle vähemalt iga kolme aasta järel. Seni kehtinud omaniku ootused kinnitati 2022. aastal.

Toona pani riik Eleringile ülesandeks tegutseda kasumlikult ja efektiivselt ning maksta riigile stabiilset omanikutulu. Lisaks nähti ette, et Elering peab kindlustama Eesti elektri- ja gaasitarbijaile kvaliteetse ja katkematu energiavarustuse, toetades sealjuures valitsuse ja Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärkide saavutamist.

Samuti pidi Elering 2022. aasta ootuste kohaselt tagama Saaremaa läänerannikule planeeritud uue meretuuleenergia tootmisala ühendamise Eesti elektrisüsteemiga. Ka konkurentsivõime tagamine oli eelmistes ootustes välja toodud, märkides, et muu hulgas panustavad sellesse võimalikult konkurentsivõimelised elektri ülekandetasud, et tagada energia kättesaadavus võimalikult soodsalt ja piisava varustuskindlusega.

Toimetaja: Karin Koppel

