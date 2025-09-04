Läti plaanib keelata distantsõppe noorematele õpilastele

Esimesel lugemisel toetas parlament distantsõppe keelustamist esimesest üheksanda klassini, kuid pärast põhjalikku arutelu saadikute vahel see otsus tühistati.

Eelnõu seletuskiri selgitab, et kontaktõpe on eriti oluline nii sotsiaalsete oskuste arenguks kui ka hariduse kvaliteedi tagamiseks.

Eelnõus on aga ette nähtud, et täiskasvanutel on võimalik omandada põhiharidus distantsõppe kaudu.

Kehtiv sõnastus näeb ette, et üldhariduse esimene aste (1.–6. klass) võib toimuda distantsõppe vormis neile, kes on perega välismaale kolinud või kelle seaduslik esindaja teenib välismaal diplomaatilises või konsulaartöös, on Läti esindaja rahvusvahelistes organisatsioonides, töötab riigiteenistuses või on saadetud välismaale teenistust täitma või ametialaseid oskusi arendama.

Läti haridus- ja teadusministeeriumi 2024. aasta statistika näitas, et põhihariduse tasemel õppis distantsõppes 3500 õpilast ning kõikidel haridustasemetel kokku 12 800 õpilast.

Kolmandaks lugemiseks saavad saadikud ettepanekuid esitada kuni 3. oktoobrini.