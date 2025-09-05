Postimees: 30 aastat kaubanduskoda juhtinud Luman paneb ameti maha

Luman (65) ise ütles reede hommikul Postimehele, et ta ei soovi enda lahkumist kommenteerida.

Lehe andmeil saab koja uueks juhiks senine juhatuse aseesimees Oliver Väärtnõu, kes samuti ei soovinud teemat veel kommenteerida, kuid ei lükanud ka väidet ümber.

Väärtnõu on küberturbe ettevõtte Cybernetica juhatuse liige, samuti kuulub ettevõtluse edendamise sihtasutuse nõukokku.

Postimehe andmeil teatab Luman enda lahkumisest kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimehe kohalt ülejärgmisel esmaspäeval.

Kaubandus-tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.