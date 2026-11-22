Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 22. novembril kell 19.42:

- Zelenski: Venemaa kasutab Põhja-Korea rakette ja aitab neid arendada;

- Vene rünnakud põhjustasid Odessa elektrivõrgule tõsiseid kahjustusi;

- Kiievi restoraniomanikud valmistuvad raskeks talveks, sest sõja surve kasvab;

- Venemaa rünnak Kiievi lähistel nõudis ühe inimelu;

- Zelenski nõuab USA-lt luba Patriot-rakettide üleandmiseks;

- Kiievis sai vigastada kaks inimest, inimesed on rusude all lõksus;

- Rünnak Krasnodarile tõi kaasa plahvatuse;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2310 sõdurit.

Zelenski: Venemaa kasutab Põhja-Korea rakette ja aitab neid arendada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas sotsiaalmeedias, et Venemaa on viimase nädala jooksul rünnanud Ukrainat tuhandete droonide, lennukipommide ja rakettidega. Suur osa ballistilistest rakettidest oli tema sõnul valmistatud Põhja-Koreas.

"Venemaa aitab pidevalt Põhja-Koreal rakettide tabamistäpsust arendada. Seetõttu on eriti raske mõista, miks viibib õhutõrjerakettide tarnimine Ukrainale," lisas ta.

Pühapäeval varises Kiievi lähedal Dõmeris Venemaa eelmise öö droonirünnaku tagajärjel osaliselt kokku viiekorruseline elumaja.

Pühapäeva õhtuse seisuga oli rünnakus hukkunud vähemalt kaks inimest ja üle kümne endiselt teadmata kadunud. Ametivõimud kartsid, et ohvrite arv võib päästetööde edenedes veelgi suureneda.

"Kaks inimest on hukkunud, nende seas 18-aastane noormees. Veel neli inimest, kelle hulgas oli ka laps, said vigastada," teatas Ukraina riiklik hädaabiteenistus.

Vene rünnakud põhjustasid Odessa elektrivõrgule tõsiseid kahjustusi

Ukraina riikliku võrguettevõtte Ukrenergo 22. novembri teatel sai Lõuna-Ukrainas asuva Odessa ja selle ümbruskonna põhielektrivõrk korduvates Venemaa rünnakutes elutähtsale taristule tõsiseid kahjustusi.

Odessa oblasti elektrivarustus on äärmiselt keerulises seisus, sest kodumajapidamisi varustav oluline elektritaristu sai rängalt kannatada. Ukrenergo andmetel töötavad remondibrigaadid elektrivarustuse taastamise nimel, kuid jätkuvad Vene rünnakud ja õhuhäired segavad nende tegevust.

"Olukorra muudab oluliselt keerulisemaks pidev uute rünnakute oht ja õhuhäired, mistõttu ei saa remondibrigaadid alati katkematult töötada," teatas ettevõte.

Olukord Odessa piirkonnas halvenes pärast Venemaa 20. novembri ulatuslikku rünnakut, mille järel teatas oblasti kuberner Oleh Kiper häiretest elektrivõrgus. Katkestused on häirinud igapäevaelu kogu linnas. Kohalike võimude teatel lähevad Odessa koolid alates 23. novembrist nädalaks üle kaugõppele.

Elektrikatkestuste tõttu peatas linn ajutiselt ka elektrilise ühistranspordi, sealhulgas trollibusside liikluse. Kohalik meedia on teatanud ka vee- ja küttevarustuse häiretest.

Odessa taristu sai kahjustada ajal, mil Venemaa on viimastel kuudel suurendanud rünnakuid Ukraina elutähtsale taristule üle kogu riigi, sihtides õhutemperatuuri langedes elektrivõrke, alajaamu ja veevarustusrajatisi.

Ukrainat vaevab üha teravam ballistiliste ohtude tõrjumiseks mõeldud Patrioti püüdurrakettide puudus, mis raskendab riigi kaitsmist ägenevate rünnakute eest. Elektri- ja veevarustuse olukord kogu Ukrainas, sealhulgas Kiievis, halvenes novembris märgatavalt, kuna Venemaa korraldas 20. novembril järjekordse ulatusliku raketi- ja droonirünnaku.

Kiievi restoraniomanikud valmistuvad raskeks talveks, sest sõja surve kasvab

Ukraina pealinna kunagine rahvarohke peatänav Hreštšatõk on nüüd vaiksem ja tühjem. Kohvikute ja restoranide akendel, kus varem kostis jutuvada, klaaside kõlin ja ruttavate ettekandjate sammud, ripuvad suured üürileandmise sildid.

Kuna õhuhäiresireenid kõlavad ööpäev läbi ja Kiievi kohal tiirutavad sageli Vene droonid, väldivad paljud elanikud kesklinna ja püsivad kodus. Suurema osa sõjaajast pakkusid Kiievi restoranid ja kohvikud killukest normaalsust – kohta, kus kohtuda sõpradega, lõõgastuda ja isegi sooja saada keset pikki elektrikatkestusi.

Olena Borõssovale tuletavad tühjemad tänavad aga meelde kriisi, millega toitlustussektor silmitsi seisab, kui Kiiev valmistub sõja viiendaks talveks. "Iga aastaga läheb üha raskemaks," ütles Borõssova, kes on Ukraina ühe juhtiva, kümnete söögikohtadega restoraniketi Gastro Family omanik.

Üle pealinna on kümned toitlustusettevõtted – väikestest kohvikutest ja bistroodest suuremate kettideni – uksed sulgenud või tegevuse vähemalt talve lõpuni peatanud. Borõssova sõnul sulges Gastro Family pealinnas kaks restorani ja peatas veel kahe töö aprillini. Borõssova märkis, et Venemaa rünnakute ägenemine sel aastal on vaid järjekordne tagasilöök.

Lisaks sõjapurustustele võitlevad restoraniomanikud liikumiskeelu, pikkade elektri- ja veekatkestuste, hüppeliselt kasvanud kütusekulude ning tööjõupuudusega. "Kui õhuhäire kestab umbes 20 tundi ööpäevas, ei tule inimesed ilma tungiva vajaduseta kesklinna," ütles Borõssova.

Mereanniketi Chornomorka arendusdirektori Dmõtro Kostrubini sõnul on nende klientide arv vähenenud eelmise aastaga võrreldes ligikaudu 20 protsenti. Keti restoranid on kavad kolida Lääne-Ukrainasse, kus näiteks Lutski elanikkond on kasvanud, sest inimesed liiguvad rindejoonest kaugemale. "Asi ei ole enam kasumi teenimises," ütles Kostrubin. "Õnnega on koos see, kes suudab ots otsaga kokku tulla," lisas ta.

Olukord pealinnas halvenes järsult alates septembrist, mil Venemaa suurendas rünnakuid Kiievile ja ümbruskonnale, sihtides taristut, sealhulgas energiarajatisi, raudteejaamu, teid ja kaubanduskeskusi. Ukraina riikliku restoraniassotsiatsiooni andmetel langes mõne omaniku käive septembris kümnekordselt.

"Restoraniäri on praegu väga raskes seisus," ütles keti Pesto Cafe kaasomanik Dmõtro Pohrebõtski ajakirjanikele. "Minu kogemuse põhjal on see viie sõja-aasta jooksul restoraniärile kõige keerulisem periood," jätkas ta.

Pesto Cafe sulges sagedaste õhurünnakute ja halveneva julgeolekuolukorra tõttu ajutiselt seitse oma 20 restoranist Kiievis ja selle ümbruses. Septembris ja oktoobris registreeriti enam kui kolme miljoni elanikuga Kiievis kokku 437 tundi õhuhäiret.

Riikliku restoraniassotsiatsiooni andmetel annab Ukraina restoranisektor tööd umbes 150 000 inimesele ja teenis eelmisel aastal ligikaudu 5 miljardit dollarit müügitulu. Majandusteadlaste andmetel ulatus aastane inflatsioon oktoobris 11 protsendini ja tänavu on oodata hindade edasist tõusu, mistõttu tunnevad paljud ukrainlased rahalist kitsikust ega saa endale väljas söömist lubada.

Venemaa rünnak Kiievi lähistel nõudis ühe inimelu

Ööl vastu pühapäeva tabas Venemaa droonirünnakuga Kiievi oblastit. Praeguseks on teada, et rünnakus sai kahjustada viiekorruseline kortermaja, hukkus vähemalt üks inimene. Vigastatuid on teadaolevalt kolm ning rusude alla võis jääda veel 14 elanikku.

"Rusude alt toodi välja hukkunu surnukeha," ütles Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juht Timur Tkatšenko. Ta lisas, et otsingu- ja päästetööd jätkuvad. Kadunuks jäänud elanike lähedased seisavad kortermaja varemete ees ja ootavad nende kohta teateid. Lähedaste seas on ka pensionär Arkadi Kozenko, kelle 18-aastane poeg viibis droonirünnaku ajal kortermajas.

Kozenkole helistati kella viie paiku hommikul ja teatati, et Vene droon tabas kortermaja ning toimus plahvatus. "Ootame vastust, kas ta on elus või mitte," ütles Kozenko väljaandele The Kyiv Independent ajal, mil päästjad rusude vahel otsinguid jätkasid. "Loodame parimat," lisas ta.

Kozenko hinnangul peaksid lääneliitlased andma Ukrainale õigel ajal rohkem hädavajalikku relvastust, sealhulgas ballistiliste rakettide tõrjumiseks mõeldud Patrioti rakette, et sõda kiiremini lõpetada. Viimastel kuudel on Venemaa suurendanud drooni- ja raketirünnakuid Kiievile ning ümberkaudsetele aladele, sihtides Ukraina linnu enne talve.

Viimases ulatuslikus rünnakus Kiievile reedel kahjustas Venemaa üht elutähtsat taristuobjekti ja mitut silda. Rünnakus hukkus vähemalt üheksa ja sai vigastada 30 inimest.

Kuna Venemaa rünnakud jätkuvad, on president Volodõmõr Zelenski korduvalt kutsunud Ukraina liitlasi üles kiirendama lubatud õhutõrjesaadetisi.

Zelenski nõuab USA-lt luba Patriot-rakettide üleandmiseks

Venemaa lasi sel nädalal Ukraina vastu välja umbes 2700 ründedrooni, ligi 1460 liugpommi ja 165 erinevat tüüpi raketti, kusjuures rünnaku all on peaaegu iga piirkond, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval.

Ukrainal on tõsine puudus USA-s toodetud Patriot tüüpi rakettidest, mistõttu on riigil raskem kaitsta end järjestikuste rünnakulainete eest. Patriot on õhutõrje raketisüsteem, mis on loodud lühimaa ballistiliste rakettide, täiustatud õhusõidukite ja tiibrakettide tõrjumiseks ja hävitamiseks.

Zelenski kutsus Washingtoni taas üles andma luba Patriot-rakettide üleandmiseks, mille eest Ukraina liitlased on juba maksnud. USA-s toodetud Patriot-rakettide üleandmiseks kolmandatest riikidest on vaja Washingtoni luba.

"Selle taustal on eriti raske mõista viivitusi antiballistiliste süsteemide tarnimisel Ukrainale," ütles Zelenski Telegrami postituses, lisades, et ülekannete heakskiitmine on väga oluline. "Me peame oma kaitset tugevdama," lausus Zelenski.

Ukraina president ütles ajakirjanikele varem kinnisel pressibriifingul, et Ukraina sai 2026. aasta jooksul USA-lt keskmiselt 12 Patrioti kuus .

Zelenski avalikustas oktoobri keskel, et USA peatab rakettide tarnimise.

Kiievis sai vigastada kaks inimest, inimesed on rusude all lõksus

Ametnike teatel korraldas Venemaa pühapäeva ööl järjekordse droonirünnaku Kiievi oblastile, kahjustades rängalt pealinnast põhja pool asuvat korterelamut ja vigastades vähemalt kahte inimest.

Samal ajal kui päästetööd võimalike ohvrite leidmiseks jätkuvad, teatas riiklik erakorraliste olukordade teenistus, et kohaliku aja järgi kella 9 seisuga võib Dymeri külas asuvas rünnakupaigas rusude all olla lõksus kaheksa inimest.

Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juht Timur Tkatšenko teatas, et Võšhorodi rajoonis sai kannatada viiekorruseline korterelamu; hoones puhkes tulekahju ning osa kõigist viiest korrusest hävis. Tema sõnul said rünnakus vigastada 22-aastane naine ja laps.

Kahjustuste täielik ulatus ei olnud esialgu veel selge. Rünnaku käigus sai kannatada ka kohalik kauplus.

Viimastel kuudel on Venemaa eelseisva talve eel intensiivistanud drooni- ja raketirünnakuid Ukraina pealinna vastu. Moskva viimases, 20. novembril toimunud ulatuslikus rünnakus Kiievi vastu sai kahjustada kriitilise tähtsusega taristuobjekt ning mitu linna silda. Rünnakus hukkus vähemalt üheksa inimest ja 30 inimest sai vigastada.

Rünnak Krasnodarile tõi kaasa plahvatuse

Kohalikud elanikud teatasid, et kuulsid plahvatuste helisid ja tundsid suitsulõhna Krasnodari krai Venemaa rahvuskaardi peavalitsuse (Rosgvardia) piirkonnast. OSINTJälgimiskanali ASTRA analüüs jõudis järeldusele, et rünnaku tõenäoliseks sihtmärgiks oli piirkondlik peakorteri hoone.

Enne teatatud rünnakut kehtestati Krasnodari lennujaamas ajutine seisak, kuna lähedalasuvas õhuruumis viibisid droonid, teatasid ametnikud.

Kyiv Independent ei saa teateid kohe kinnitada. Ukraina sõjavägi pole väidetava rünnaku kohta veel kommentaare andnud.

Tekkinud kahju ulatus ei olnud kohe selge.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2310 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 63 7170 (+2310);

- tankid 12 487 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 923 (+39);

- suurtükisüsteemid 52 661 (+66);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2295 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 1767 (+0);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 616 803 (+1392);

- maapealsed robotisüsteemid 3209 (+6);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 178 062 (+243);

- eritehnika 4925 (+4);

- tiibraketid 5278 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.