Soome rahvusringhäälingu Yle satelliidipiltide analüüs näitab, et Venemaa alustas ulatuslikke ehitus- ja uuendustöid riigi idapiiri lähedal asuvas Kamenka sõjaväebaasis Karjala kannasel.

Kamenka sõjaväebaas on üks Venemaa relvajõudude olulisemaid maaväebaase Karjala maakitsusel ning asub umbes 60 kilomeetri kaugusel Soome piirist. Seal paikneb Venemaa üks tugevamaid maaväeüksusi Soome suunal, 69. motolaskurdiviis.

Yle käsutuses olevatelt satelliidipiltidelt selgub, et Kamenka garnisonis on tänavu lammutatud suur hulk hooneid.

2026. aasta jooksul on lammutatud arvukalt vanu hooneid, ladusid, tehnikahalle ja kasarmuid ning nende asemele rajatakse uusi hooneid. Seal moodustatakse diviisi, mille isikkoosseis võib tulevikus ulatuda kuni 11 000 sõdurini.

Baasi territooriumile ehitatakse uusi lasketiire ja treeningrajatisi, sealhulgas lahingu- ja laskeväljaõppe keskust

Kamenka garnisoni on kasutatud ka väljaõppekeskusena, kus valmistatakse vägesid ette sõjategevuseks. Diviisi sõdurid tegutsevad Ukrainas.

Soome sõjaeksperdi Marko Eklundi hinnangul valmistab Venemaa Kamenka baasi ette tuhandete sõdurite väljaõpetamiseks. Eklundi sõnul on Kamenkas üldiselt väga head laske- ja väljaõppealad.

"Siin saab lasta erinevatelt distantsidelt kõigi kergrelvade ja isegi veidi raskemate relvadega. Leipäsuo küla jääb siit umbes kümne kilomeetri kaugusele. Kui kohal on tuhandeid mehi, peab laskeväljaõpe toimima nagu tööstuslik konveier. Vaja on toimivat ja kaasaegset taristut," ütles Eklund

Venemaa otsustas 2024. aastal tugevdada oma relvajõude Põhjamaade suunal ning taastas Leningradi sõjaväeringkonna. Lisaks Kamenkale toimuvad ehitustööd ka teistes sõjaväebaasides.

Samal ajal takistab korruptsioon sõjaliste ehitusprojektide elluviimist. Isegi Venemaa võimude hinnangul läheb korruptsiooni tõttu kaotsi viiendik eelarvest. Väidetavalt mõjutab korruptsioon ka Karjalas asuvaid projekte.