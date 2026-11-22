Esmaspäeval jääme idapoolse madalrõhuala servale. Samal ajal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala, mis survestab madalrõhuala ja hoiab põhja- ning kirdetuule merel ning rannikualadel tugevana. Ilm on pilvine ja tihe sajuala liigub üle maa lõuna suunal. Sajab vihma ja lörtsi, mandril ka lund ning teedel püsib libeduseoht!

Teisipäeval jääme Skandinaavia kohal paikneva külma kõrgrõhuala ja Venemaal pöörleva madalrõhkkonna piirile. Puhub mõõdukas põhjakaare, rannikualadel tugev põhja- ja kirdetuul. Ilm on võrdlemisi pilvine, aeg-ajalt sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund ning teedel püsib libeduseoht.

Eeloleval ööl liigub tihe sajuala põhjast lõuna suunas üle maa. Sajab lörtsi, lund, rannikul ja sisemaal kohati ka vihma. Paiguti on udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7, rannikul põhja- ja kirdetuul kuni 11, iiliti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi ning teed on libedad.

Hommikul sajab mitmel pool nii lund, lörtsi kui ka vihma. Puhub enamasti põhjakaare tuul 1 kuni 7, rannikul 5 kuini 12, põhjarannikul põhja- ja kirdetuul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi ja teed püsivad libedad.

Päev püsib pilves. Sajab lörtsi ja vihma, kohati ka lund. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, rannikul põhja- ja kirdetuul kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni +4 kraadi.

Ka teisipäev toob mitmele poole lörtsi ja lund, rannikule ka vihhma, ning teedel püsib libeduseoht. Põhja- ja kirdetuul puhub üsna tugevalt, ning öösel on -1 kuni +3, päeval 0 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öö on veel mitmel pool sajune, päeval on aga sajuhooge hõredamalt ja põhjakaare tuul võtab pisut hoogu maha. Neljapäeva öö on sajusem Ida-Eestis ning kui ennelõunal sajab veel kohati lund, lörtsi ja vihhma, siis pärastlõuna on sajuta ning olulise sajuta ilm püsib praeguse ilmaprognoosi järgi ka reedel. Esmaspäevane ilm pakub aga parajalt väljakutseid. On sajune, tuuline ja libe.