Veel hommikul teatas Joller sotsiaalmeedias, et plaanib ministriametis jätkata ja ise tagasi ei astu.

Riigikogu ees tagasiastumisest teatades, ütles Joller, et talle anti teada, et on rikkunud seadust. Ta kinnitas, et on edastanud peaminister Kristen Michalile soovi astuda tagasi.

"Ütlesin täna hommikul, et ma ei astu tagasi, sest ma ei ole ühtegi seadust rikkunud. Tänu ühe inimese mulle saadetud kirjale sain teada, et olen seda siiski teinud. Tahtmatult ja enda teadmata, kuid olen," ütles Joller.

Hommikul teatasid opositsioonierakonnad, et koguvad umbusaldusavaldusele allkirju. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul oli 51 riigikogu liiget lubanud Jolleri umbusaldamise poolt hääletada.

Riigikogu päevakord, mille järgi esimene punkt oli Jolleri poliitiline avaldus, õnnestus kinnitada 45 häälega, vastu oli 44 saadikut.

Riigikogu opositsioon teatas eelmisel nädalal, et plaanib algatada minister Jolleri umbusaldamise, kuna ta ei loobunud õigel ajal oma perearsti nimistust. Samuti on küsimuse all, kas ta võis kasutada ministriametit enda huvides, et algatada seadusemuudatus, mis võimaldaks tal nimistu säilitada.