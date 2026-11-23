Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina kasutas Krimmi silla ründamiseks Hollandis tegutseva firma Destinus toodetud odavaid Ruta tiibrakette. Destinuse taga seisab Venemaalt lahkunud Mihhail Kokoritš, kes vihkab Vladimir Putinit ja toetab Ukrainat.

Kokoritš lahkus Venemaalt 2012. aastal ning loobus Venemaa kodakondsusest pärast täiemahulise sõja algust 2022. aastal. Ta asutas Destinuse 2021. aastal. Ettevõte toodab Ruta rakette ning Da Vinci nime kandvaid droone.

The Wall Street Journal toob esile, et 50-aastane Kokoritš kuulub nüüd Venemaalt lahkunud ärimeeste hulka, kes võtavad Kremli vastu sõna. Sama tegid ka tsaariaegsed pankurid, kes kritiseerisid kommuniste ning naftamagnaat Mihhail Hodorkovski, kes astus välja Putini vastu.

"Ütlesin ukrainlastele, et soovin nende võitu. Soovin seda endiselt. Olen ​​uhke, et meie ehitatud raketid aitavad ukrainlastel oma riiki kaitsta," ütles Kokoritš.

Kokoritš, kes on hariduselt füüsik ja õppis ülikoolis hüperhelikiirusega seotud tehnoloogiaid, sai Ukraina ametnikelt palve aidata välja töötada ka Iraani kaugmaadroonidega Shahed sarnane droon.

Rünnak sillale tõi Destinuse ja Ruta raketid avalikkuse tähelepanu alla. Kokoritši sõnul ei suuda ta enam järge pidada, kui palju tapmisähvardusi ta on saanud

Teisipäeval kritiseeris Kreml teravalt Hollandi toetust Kiievile, Venemaa marurahvuslased suunasid aga oma kriitika otse Kokoritši pihta.

"Pean seda otsust reetmiseks. On viimane aeg, et meie luure- ja eriteenistused meenutaksid jääkirvest ja Trotskit," ütles üks tuntud Vene kommentataor, viidates Stalini rivaali tapmisele Mehhikos 1940. aastal.

Selle sajandi konfliktid on näidanud, et sõjaväed vajavad lisaks tipptasemel relvastusele ka suures koguses odavaid droone ja rakette. Destinuse esimese põlvkonna Ruta rakett maksab mõnisada tuhat dollarit. Näiteks USA Tomahawk maksab ligi kaks miljonit dollarit.

Uue põlvkonna raketitootjad vähendavad kulusid, valmistades lihtsamaid ja väiksemaid lõhkepäid ning mootoreid. Odavam hind tähendab aga väiksemat lennuulatust ja kandevõimet võrreldes kallimate lääne rakettidega.

"Need odavad raketid on kompromiss. Maksad vähem, kuid saad ka vähem võimekust," selgitas Norra kaitseuuringute instituudi ekspert Fabian Hoffmann.

Hoffmann märkis samas, et Ruta on väga võimekas rakett, mis on olnud teerajajaks tehisintellekti kasutamisel autonoomseks juhtimiseks. Oktoobriks suutis Destinus toota ligi 300 Ruta Block 1 raketti kuus, mais oli see arv umbes 200.

Ettevõte toodab ka ise mootoreid ning on alustanud suurema lennuulatuse ja võimsama lõhkepeaga teise põlvkonna mudeli Block 2 tootmist. Relvi valmistatakse Hollandis ja Hispaanias ning Kokoritši sõnul on ettevõttest saanud Euroopa suurim tiibrakettide tootja.

Kõik pole siiski Destinuse jaoks kulgenud ladusalt. Koostööplaan Saksa relvahiiglasega Rheinmetall ei ole veel teoks saanud. Rheinmetall teatas hiljuti, et aprillis välja kuulutatud rakettide ühisettevõtte loomise läbirääkimised ei ole seni tulemuseni jõudnud. Kokoritši sõnul läbirääkimised jätkuvad.