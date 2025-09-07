X!

Rõuge vallas toimus kolmandat korda kogukonnafestival

Eesti
Rõuge vallas toimus kogukonnafestival.
Rõuge vallas toimus kogukonnafestival. Autor/allikas: ERR
Eesti

Selleks, et kogukonnad saaks omavahel tutvust sobitada ja kogemusi vahetada peetakse ühaenam kogukondade festivale. Võrumaal Rõuge vallas toimus selline üritus juba kolmandat korda.

Kogukonnafestivali jaoks korraldati Rõuges korralik üritus koos laada, lasteala, töötubade ja loomadega. Eesmärk oli tuua rahvas kokku, et omavahel tuttavaks saada. Rõuge valla ühest otsast teise ehk Missost Mõnistesse on üle 50 kilomeetri ja valla ühe otsa rahvas ei tea, mida teises otsas tehakse.

"Meie Plaani paikkonna rahvas tutvustas oma heinaniitmist, mis on juba 26 aastat toimunud ja tuli välja, et Kangsti külarahvas ei olnud käinud meie võistlusel. Tulid uudistama, tulid vaatama," sõnas Plaani kogukonna esindaja Ene Aedmaa.

Haanimaa kogukonnas tõdetakse, et kuigi parema meelega aetaks asju omaette, siis tänapäeva maailmas on oluline ka enda näitamine, et teised oleks sinu tegemistest teadlikud. Nemad viisid läbi eelmise aasta kohalikele koolilastele läbi kogukonnatunde, mida nüüd tuldi ka teistele tutvustama.

"Proovime lastele edasi anda teadmisi, kuidas meie esivanemad pühasid pidasid ja proovime õpetada ka elulisi tegevusi. Üks, mis hästi meelde tuleb, et käisime ka saekaatris, kus me lõikasime palkidest laudu ja siis iga laps sai teha laudadest linnupesakasti," ütles Haanimaa kogukonna esindaja Agu Hollo.

"Rahvast liidavad kogukonnad ja nii palju omainimesi on siin koos - saime suhelda ja väga armas olemine," lausus Rõuge elanik Linda Troska.

"Suures linnas tuleb väga tugevalt peale see vajadus kogukonna järele. Seal ongi just selline tunne, et teed palju asju, näed palju inimesi, aga lähedaseks on palju raskem saada, kui kuskil maal," sõnas festivaliline pealinnast Teodor Undrits.

Kogukondade ekspert Erkki Peetsalu tõdes, et avalikus inforuumis on kogukondadest peamiselt kuulda seda, millele nad on vastu.

"Ma arvan, et need näited, et tehakse kogukonnafestivale, kogukonnateatrit ja erinevad kontserte - see on väga hea näide, mis minu meeles Eestis juba sel suvel ja ka juba natuke varem on mingi suundumusena selgelt toimuma hakanud," sõnas kogukondade ekspert Erkki Peetsalu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:38

Vseviov: EL-i ministrid peavad selgitama, mida nad Hiinas saavutada üritasid

19:36

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

19:25

HTMi eestikeelse õppe osakond keskendub metoodilise toe pakkumisele

19:07

Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

18:43

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

18:42

Eestikeelsele õppele ülemineku osakonda hakkab juhtima Helna Karu

18:38

Rõuge vallas toimus kolmandat korda kogukonnafestival

18:35

Bessent: USA on valmis koos EL-iga Venemaa-vastast survet suurendama

18:30

Päevakaja (07.09.2025 18:00:00)

18:12

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:53

Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga Uuendatud

06.09

Pühapäeva õhtul saab näha täielikku kuuvarjutust Uuendatud

09:26

Reuters eemaldas Hiina riigitelevisiooni nõudmisel video Xi-st ja Putinist

06.09

Eestis kaotas valimisõiguse 72 000 elanikku, enamik neist Harjumaal

14:30

Lätis kadunuks jäänud Kanada sõdur leiti surnuna

00:12

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Eneli Kindsiko: Eesti üldhariduses on järjest selgemini näha hariduslõhe

06.09

Sõja 1291. päev: Venemaal on vangis üle 2500 Ukraina sõduri Uuendatud

08:37

Tartu katsetab rattaringluses uusi rattaid

05.09

USA toob HIMARS-ite asemele Eestisse tankid

ilmateade

loe: sport

19:36

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

19:07

Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

18:43

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

18:12

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

loe: kultuur

16:08

Urmas Vadi: raamatut kirjutades ei mõtle ma kunagi lugeja peale

12:32

Galerii: Tartus avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

10:07

Jim Jarmuschi film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

09:10

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

loe: eeter

15:37

Koolipsühholoogid: sageli lahkuvad õpetajad koolist lapsevanemate pärast

13:20

Joosep Järvesaar: muusika ainus ülesanne on tekitada emotsioone

12:03

Jalkafänn Mikk Jürjens: jalgpall on kummaline ja väga ebaloogiline hobi

11:10

Kunstnik Tuuli Roosma: kõige suurem armastuskiri on ropp kritseldus seinal

Raadiouudised

06.09

Päevakaja (06.09.2025 18:00:00)

06.09

Kuigi meesaak on kesine, pakkus Karksi-Nuia meefestival suurt valikut

06.09

Sotsiaalministeerium tahab piirata suitsetamist söögikohtades

05.09

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

05.09

Hukatud sead jõuavad ka Atria käitlemistehasesse

05.09

Päevakaja (05.09.2025 18:00:00)

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 15:00:00)

05.09

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

05.09

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistlusel jäid sõelale kolm osalejat

05.09

Narva tööstusparki rajatav tehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo