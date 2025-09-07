X!

Pühapäeva õhtul sai näha kuuvarjutust

Kuuvarjutus Tartus
Pühapäeval toimus täielik kuuvarjutus, mis füüsik Martin Välliku sõnul algas juba kella 20 ajal õhtul, kui kuu tõusis.

Füüsik Martin Välliku sõnul algas varjutus Eesti vaatepunktist juba siis, kui kuu tõusis umbes kell 20. Kuna kaaslane on sel hetkel osaliselt Maa varjus, ei paista see kohe täiskuu moodi välja, vaid meenutab pigem sirpi.

"Umbes tunni jooksul liigub kuu täielikult Maa varju ning omandab iseloomuliku punaka või pruunika tooni. Sellist nähtust nimetatakse sageli verekuuks. "See tuleneb maakera atmosfäärist, kuna see murrab päikesevalgust nii, et see murdub varjupiirkonda. Kuna punane pääseb aga atmosfäärist läbi, jõuab see Kuu pinnale. Kui keegi oleks Kuult maakera vaatlemas, näeks ta ümber Maa atmosfääri samasugust ägedat punast loojangurõngast nagu päikeseloojangu ajal," selgitas ta. 

Täielik kuuvarjutus kestab vaid mõne tunni ning nähtavus sõltub suuresti ilmast. Kuna kuu on madalal, tuleks valida vaatlemiseks avatud vaatega koht kagusuunas, näiteks põlluserv või künkanõlv. 

Toimetaja: Johanna Alvin

