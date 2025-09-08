Tartu turg otsib võimalusi avaturu kaasajastamiseks

Tartu turg otsib võimalusi, kuidas muuta aastaid muude arenduste taga oodanud avaturgu kaasaegsemaks. Kuna pikalt pole olnud selgust, kas turg senises asukohas jätkab, on investeeringud turu kaasajastamiseks jäänud tegemata.

Tartu avaturu ja turuhalli arendamisel on aastaid oodatud kogu Sadama kvartali arendamise taga.

Tartu turu nõukogu liige Indrek Katušin tõdes, et avaturg on sellises seisus, kuhu oleks vaja oluliselt rohkem investeerida. "Igaüks, kes siin täna turul käib näeb, et paljud müügiletid on amortiseerunud, võib olla see turg ei ole tänases mõttes kõige atraktiivsem, aga eks sellel on omad väga kindlad põhjused, miks see nii kaua on sellises seisus on olnud," ütles ta.

Turul on suured võlad, mida on nõukogu hinnangul keeruline täita.

Kehvas seisus on ka turuhall, kus suurema vihma korral katus läbi laseb ja vesi vundamendi alla jookseb. Kehva seisu ilmestab ka asjaolu, et mitmed turuhallis kaubelnud ettevõtted on tänaseks välja kolinud, pankrotti läinud või turule võlgu jäänud.

Tartu turu haldus- ja arendusjuht Ivo Tombaki hinnangul turuhall praeguses asukohas ennast ei õigusta ennast. "Seda ilmselt natukene näitab ka see, et kui keskmist turu täituvust võrrelda, siis see on veidi madalam. Ma arvan, et ta on oma funktsioonilt jäänud natukene ajale jalgu," lausus ta.

Nii turu juhi kui ka nõukogu hinnangul oleks ostjate meelitamiseks ja kaupmeeste püsimiseks vaja turu kontseptsiooni muuta.

"Kui te mõtlete selle peale, kus Tartu turg asub, siis on see ikkagi väga-väga ilusa koha peal," lausus Katušin. "Täna see turg on natukene kinnine, me oleme siin müüride vahel, aga minu seljataga, kui neid müüre ei oleks, oleks kohe Emajõgi näha. Ja teiselt poolt, tulles Annelinnast üle silla, võiks turg olla avatud ja linnaruumi osa. Täna ta tundub olevat piiride taga, kuhu inimene tavaliselt ei satu."

Tartu linn algatas kevadel uue planeeringuvõistluse, millega loodetakse leida terviklahendus kogu Sadama kvartalile. Küll aga ei muuda see turu olukorda veel lähiaastail.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti (SDE) sõnul võiks ehitus alata kolme kuni nelja aasta pärast. "See, millal seal ehitama saab hakata, see sõltub ikka juba natukene detailsematest plaanidest, aga ma arvan, et selline optimistlik plaan on kolm kuni viis aastat – enne seda on raske näha, et seal oleks võimalik ehitama hakata," ütles ta.