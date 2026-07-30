Kaupmehed: e-sigarettide turu karmistamine võib hoogustada musta turgu

Ametlikult on Eestis e-sigarettide lubatud kaks maitset – tubakas ja mentool. Mustalt turult leiab seevastu kõiksugu nätsukommi- või puuviljamaitselisi tubakatooteid, mis ahvatlevad ka suurel hulgal alaealisi.

Lisaks on illegaalsete e-suitsude nikotiinisisaldus lubatust kõrgem.

"Kui meil on kehtestatud 20 milligrammi milliliitris piirmäär, siis mustal turul sellist enam ei leia. Seal on 50-milligrammised ja mingid suured jurakad, mida keegi ei tea, mis sinna sisse on pandud," rääkis kaupluse Easysmoke tegevjuht Raiko Ääro.

Nikotiinitooteid proovitakse esimest korda üha varasemas eas, sotsiaalministeeriumi andmetel suisa 11-aastaselt.

Ääro teab rääkida, et tihti on mustal turul müüjateks lapsed ise.

"See on selline nali, mis tegelikult ei ole üldse naljakas. Aga täna on kombeks öelda, et kui sa tahad maitsega e-sigaretti, siis jaluta ükskõik millisesse põhikooli sisse, et kindlasti leiab. See on ikkagi väga tõsine probleem," ütles Ääro.

Ka Eesti kaubandus-tööstuskoja hinnangul on olukord juba praegu käest ära, kuna nende andmetel ostetakse ligi 80 protsenti e-sigarettidest mustalt turult. Riik plaanib aga senisest enam reguleerima hakata just poes müüdavaid lubatud tooteid. Piirata tahetakse nende tubaka- ja maitsesisaldust kui ka kättesaadavust.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi hinnangul võib selle tulemusel must turg hoogustada.

"See mure seal selgelt on olemas. Tulla välja lihtsalt sellega, et keelame ära, maksustame rohkem – see kõlab natuke selliselt, et lähme kaasaegset elektriautot remontima suure haamri ja torutangidega," ütles Palts.

"Kontrollitud turg on igal juhul mõistlikum suund, kuhu liikuda, kui see, et jääda lootma, et salaturu osakaal ei suurene," lisas ta.

Maksumärkideta e-sigarette ja selle vedelikke avastab maksu- ja tolliamet pidevalt, kuid mahud on nii suured, et kõike ei jõua nad praegugi tuvastada.

"Kui me räägime näiteks käesolevast aastast, siis juba oleme kinni pidanud illegaalseid e-vedelikke üle 780 liitri. See on üsna suur kogus ja umbes samal tasemel nagu eelmisel aastal," ütles maksu- ja tolliameti aktsiiside osakonna juhataja Jekaterina Nikitina.