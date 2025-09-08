X!

Kreml võttis opositsionäär Ilja Jašinilt ära Vene kodakondsuse

Välismaa
Ilja Jašin.
Ilja Jašin. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Paguluses elav Venemaa opositsioonipoliitik Ilja Jašin teatas esmaspäeval, et Moskva jättis ta kodakondsusest ilma.

Jašin avaldas siseministeeriumi dokumendi, kus tema kodakondsuseks oli märgitud lühend "LGB", ehk kodakondsuseta inimene.

"Mulle on omistatud kodakondsuseta isiku staatus, kellel on keelatud siseneda Venemaa territooriumile," teatas Jašin.

Jašin oli Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi lähedane liitlane. Navalnõi suri möödunud aasta 16. veebruaril ühes Siberi põhjaosa karistuskoloonias, kus ta kandis 19-aastast vanglakaristust.

Venemaa kohus mõistis 2022. aastal Jašini relvajõudude "maine rikkumise" pärast kaheksaks ja pooleks aastaks vangi. Ta kritiseeris toona oma Youtube'i kanalis Vene vägede käitumist Butšas. Jašin vabanes 2024. aastal kolooniast. Ta vabanes vangide vahetuse käigus ja elab nüüd paguluses. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Meduza

