Mehhikos hukkus rongi ette sõitnud bussis kümme ja sai viga 61 inimest

Mehhikos rongi ette sõitnu bussi vrakk.
Mehhikos rongi ette sõitnu bussi vrakk. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / RAMSES VLADES
Mehhiko keskosas hukkus esmaspäeval kümme inimest ja vähemalt 61 sai vigastada, kui kahekordne reisibuss sõitis kaubarongile ette, üritades rongifirma kinnitusel liikuva rongi eest läbi lipsata.

Kohalike võimude teatel juhtus kokkupõrge tööstuspiirkonnas Mehhiko pealinnast Mexicost umbes 115 kilomeetrit loodes asuva Atlacomulco linna ja Maravatio vahelisel maanteel. Riigi peaprokuratuur teatas, et hukkus seitse naist ja kolm meest. Mõned vigastatutest olid raskes seisundis, teised aga lasti haiglast kiiresti koju, lisati, kuid numbreid ei avaldatud.

Raudteefirma Canadian Pacific Kansas City de Mexico avaldas ohvrite perekondadele kaastunnet ja kutsus juhte üles austama liiklusmärke ja peatumiskeelde raudteeülesõitudel.

Bussioperaator Herradura de Plata ei vastanud kommentaaritaotlusele kohe.

Sündmuskohalt tehtud piltidelt oli näha, kuidas bussi ülemise korruse esiosa oli sisse löödud ja metallraam tugevalt deformeerunud.

Surmaga lõppevad bussiõnnetused on Ladina-Ameerikas sagedased. Mehhiko valitsuse viimane aruanne föderaalmaanteedel toimunud kokkupõrgete kohta näitas, et 2023. aastal toimus kokku 12 099 õnnetust, mille tagajärjel tekkis kahju üle 100 miljoni dollari, 6400 inimest sai viga ja ligi 1900 hukkus.

Veebruaris hukkus Lõuna-Mehhikos üle 40 inimese, kui turismilinnast Cancunist Tabascosse sõitnud buss põrkas kokku veoautoga ja süttis põlema.

Bussid on Mehhikos peamine transpordivahend, kuna kaubarongid on küll laialt kasutusel, kuid reisirongiliiklus on endiselt piiratud.

President Claudia Sheinbaumi valitsus soovib riigi reisirongide võrgustikku dramaatiliselt laiendada, et ühendada paljusid Põhja- ja Kesk-Mehhiko osi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

