Sakslaste poolt kahtlustatud Eesti laevafirma: see on lihtsalt naljakas

Saksa võimude läbi otsitud kaubalaeva omanikfirma juhatuse liige Igor Ilves ütles, et kahtlustused spionaažis on naljakad ja nimetas seda jamaks.

"Me ei anna välja mingit informatsiooni, kuni ei ole mingeid fakte. Mul ei ole mingeid fakte, mida kommenteerida. Ma lugesin sellest samamoodi, aga mul ei ole mingeid fakte. Pole ka dokumente," ütles Ilves ERR-ile.

Pühapäeval tungisid Saksamaa politseiüksused kaubalaevale Scanlark, kirjutab Der Spiegel. Uurijate sõnul kahtlustatakse, et 26. augustil lasti kaubalaevalt välja droon, mis lendas üle sõjalaeva eesmärgiga seda luurata ja pildistada.

"See on lihtsalt naljakas. Ma seda kommenteerida ei taha, sest see on rumalus. Ei tahaks küll Saksa kolleege solvata, aga mulle tundub, et see on lihtsalt jama," ütles Ilves.

Meedia teatel töötab uurimise all olev kaubalaev Scanlark Tallinna ettevõtte Vista Shipping Agency heaks.