Medvedev: soomlased ei tohi unustada, et konflikt meiega viib Soome lagunemiseni

Esmaspäeval avaldas Venemaa riiklik uudisteagentuur Tass Kremli julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi pika arvamusloo. Endise presidendi ja peaministri hinnangul näitab Soome märke jätkusõja planeerimisest ja et Soome on loonud liidu Natsi-Saksamaaga.

Venemaa julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi sõnul kasvatab Soome ka Venemaa-vastast meelestatust. Medvedevi hinnangul on säärane käitumine ja NATO sõjaväebaaside riiki paigutamine Soome ajalooliste vigade jätk.

Medvedevi arvamuslugu sisaldas ka ähvardusi Soome vastu.

"Soome juhtkond ei tohi unustada, et konflikt meiega võib viia Soome riigi lõpliku lagunemiseni," kirjutas Medvedev.

Artikkel teenis Venemaal palju meedia tähelepanu.

"Soome valmistub sõjaks Venemaaga" seisis meediaväljaande Gazeta.ru pealkirjas. Sama ütles Peterburis tegutsev väljaanne Fontanka.

Ajakiri Kommersant teatas omakorda, et Medvedev süüdistas Soomet teise maailmasõja õhutamises Hitleri vasallina.

Izvestija teatas, et Medvedev usub, et Venemaa võib nõuda Soomelt teises maailmasõjas tekitatud kahju eest sõjareparatsioone.

Jaanuaris mõistis Soome välisministeerium koos mitme teise EL-i riigiga ametlikult hukka Venemaa infooperatsioonid. Toona avaldatud teates öeldi otse, et Soome oli üks Venemaa desinformatsiooni levitamisoperatsioonide sihtmärke.

Eriti kritiseeriti nn Doppelgängeri operatsiooni, mille käigus levitati Venemaa narratiive meediaväljaannete moodi näivate veebisaitide kaudu.

Sõltumatu organisatsioon EU DisinfoLab, mis jälgib desinformatsiooni ja infomõjutamist, avaldas eelmise aasta aprillis aruande desinformatsiooni olukorra kohta Soomes.

See tõi eriti esile Venemaa poolt Soome vastu suunatud riiklikke narratiive, rõhutades Venemaa-vastast meelestatust ja russofoobiat ning kujutades NATO-t ohuna Soome iseseisvusele.

Medvedevi artikli retoorika ja sellest tulenev meediakära järgivad Venemaa narratiivide tuttavaid jooni. Endise presidendi roll on pikka aega olnud Venemaa meediale poleemiliste avalduste tegemine.

Eelmisel nädalal Soome piiri külastades puudutas Medvedev samu teemasid kui esmaspäeval, öeldes, et Venemaa ja Soome suhted on NATO liikmelisuse tõttu muutunud.

Sel ajal ütles Medvedev ka, et Soome, Norra ja Poola plaanivad Venemaa vastu sõjalist tegevust.

Soomet kajastatakse Venemaa meedias aktiivselt, isegi ilma Medvedevita. Näiteks Peterburis asuv Fontanka uudiste lehekülg mainib Soomet peaaegu iga päev.