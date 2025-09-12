X!

Eestis sünnib maapiirkondades rohkem lapsi kui linnas

Eesti
Keskmine laste arv elukoha järgi, Eesti naiste sünnipõlvkonnad 1971–1977.
Keskmine laste arv elukoha järgi, Eesti naiste sünnipõlvkonnad 1971–1977. Autor/allikas: 2021. aasta rahvaloendus. TLÜ EDK arvutused.
Eesti

Eestis sünnib maapiirkondades rohkem lapsi kui linnas. Kuigi Tallinna ülikooli teaduri Mark Gorftfelderi hinnangul on maal lapse saamist soodustavaid tegureid rohkem, on noortel oma elu alustamine keeruline nii maal kui linnas. Tema hinnangul tuleks laste saamise soodustamiseks tegelda eeskätt kodulaenupoliitikaga.

Sotsiaalministeeriumil valmis äsja uuring, mis otsib võimalusi, kuidas paremini toetada laste saamist ja kasvatamist. Uuringust nähtub, et maal sünnib keskmiselt rohkem lapsi kui linnas. Kõige väiksem on keskmine laste arv Tallinnas. Teistes linnades, näiteks Pärnus ja Tartus, on keskmine laste arv Tallinnast suurem. Kõige suurem on aga keskmine laste arv maapiirkondades.

Tallinna Ülikooli demograafia keskuse teaduri Mark Gortfelderi sõnul on sel mitu põhjust.

"Võib arvata, et inimesed, kes niivõrd perekonnale või lastele orienteeritud ei ole, pigem eelistavad suurlinna, samas kui nendel, kes elavad maapiirkonnas, on lastele sunnitlus natuke suurem. Maapiirkondades on odavam elada, mis puudutab elamispinda. Aga laiemalt, kui mõtleme lastega perede peale, siis kindlasti on pigem eelistus elada kohas, kus on rahulikum, kus on pigem oma aed olemas, kus on inimsuhted kohe olemas," rääkis Gortfelder.

Seega on Gortfelderi sõnul maal rohkem lapse saamist ja kasvatamist soodustavaid tegureid, samas pere loomist takistab mittesobiv tiheasustusega linnakeskkond.

"Probleem on väga tihedad, suurte kortermajadega piirkonnad, kus rahulikku elukeskkonda on vähe ja tihtilugu ka vajalikku taristut on vähe," ütles ta.

Kuigi viimastel aastatel võib näha trendi, et noored liiguvad elama ka linnast maale, ei kompenseeri see Gorftfelderi sõnul juba toimunud linnastumist. Samas ei peaks tema sõnul maad ja linna vastandama ning tegelda tuleb rahvastiku ja sündimuse vaates mõlemaga. Eelkõige tuleks tema hinnangul ära lahendada kodulaenupoliitikaga seotud murekohad.

"Turutõrge maal on olemas, pangad ei taha ülemäära laenu anda (kodu) soetamiseks ega renoveerimiseks. Ega linna ka ülemäära parem ei ole – v iimase 15 aastaga on eluaseme hind Tallinnas kindlasti tunduvalt enam kasvanud kui mediaanpalk. Riigipoliitika peaks mõlemat adresseerima, aga täna ta ei tee väga hästi kumbagi," lausus Gortfelder.

Tallinnas keskmine laste arv veerandi võrra väiksem taastetasemest

Uuringus märgitakse, et kõige väiksem on Eestis keskmine laste arv Tallinnas, kus see on umbes 1,6 last naise kohta ehk veerandi võrra väiksem kui taastetase. See tähendab, et Tallinnas, kus elab kolmandik eestimaalastest, väheneks rahvastik ühe põlvkonna jooksul veerandi võrra, kui sisseränne seda ei korvaks.

Tallinn ei kahane üksnes mujalt Eestist ja üha enam ka mujalt maailmast saabuvate sisserändajate tõttu. Tartus, Pärnus ja enamikus teistes linnades on keskmine laste arv märksa suurem kui pealinnas, seisab uuringus.

Samamoodi esinevad suured vahed sündimuses Tallinna piires aedlinnade ning suurte kortermajade ja suure asustustihedusega linnaosade vahel. Osaliselt tulenevad need erinevused valikulisest rändest ja rahvastiku koosseisu erinevustest, kuid põhjalikum analüüs Eesti kohta on kinnitanud, et suurtes keskustes on eluasemete väiksusel (mõõdetud tubade arvuga) negatiivne põhjuslik mõju laste arvule.

Enamikus maapiirkondades on sündimus aga taastetasemel või isegi sellest veidi suurem. Näiteks oli 2021. aasta rahvaloenduse järgi paljudes Lõuna- ja Kagu-Eesti ning ka mõnes Kesk-Eesti valdades keskmine laste arv 2,4 ning veelgi rohkemates valdades üle Eesti 22 ja 2,4 vahel (naiste sünnipõlvkonnad 1971 kuni 1977).

Tallinna rahvaarvule pole muu Eestiga võrreldes väiksem laste arv niivõrd suurt mõju veel avaldanud. Tänavu on küll esimese kaheksa kuuga elanike arv vähenenud pooletuhande võrra, kuid arvestades Tallinna elanike arvu (461 000), on see üsna tavapärane kõikumine. Näiteks mullu kasvas pealinna elanike arv 238 elaniku võrra, aasta varem suures osas Ukraina põgenike mõjul aga pea 3000 inimese võrra.

2024. aastal sündis Eestis vaid 9646 last – kõige vähem alates 1919. aastast. Viimase viie aastaga on sündide arv vähenenud kolmandiku võrra ning langus on olnud Euroopa Liidu keskmisest kaks korda kiirem.

Keskmine laste arv elukoha järgi, Eesti naiste sünnipõlvkonnad 1971–1977. Autor/allikas: 2021. aasta rahvaloendus. TLÜ EDK arvutused.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:09

Eestis sünnib maapiirkondades rohkem lapsi kui linnas

11:09

Kohus mõistis noormehe alaealisena toime pandud tapmises süüdi

11:05

Suremus kroonilistesse haigustesse vähenes kümne aastaga 150 riigis

10:55

Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused

10:47

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

10:34

Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Ülle Feršel

10:21

Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

10:17

Ametnik: puudub karistusõiguslik tööriist sekkumiseks enne terrorikuritegu

10:13

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

10:08

Silver Sillak: uues energiamajanduse arengukavas napib ambitsiooni

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

11.09

Sõja 1296 päev: Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

11.09

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

11.09

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

07:45

Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi Uuendatud

11.09

Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki Uuendatud

11.09

Tervisekassa otsib 35 000 euroga endale uue juhi värbajat Uuendatud

11.09

Welt: viis Poola õhupiiri rikkunud drooni liikusid NATO baasi suunas

11.09

Läti sulgeb õhuruumi idapiiril

11.09

Terroristliku propaganda jälgimine võib muutuda Eestis karistatavaks

11.09

Eksperdid: siseministeeriumi kava võib tuua kaasa meelsuskontrolli

ilmateade

loe: sport

10:47

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

10:13

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

09:38

Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

09:22

TÄNA OTSEBLOGI | Tšiili ralli avapäeval on kavas kuus kiiruskatset Uuendatud

loe: kultuur

10:55

Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused

10:34

Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Ülle Feršel

10:08

Ukuaru muusikamaja ees tähistati Arvo Pärdi juubelit sünnipäevakontserdiga Uuendatud

09:42

Sinijärve raamatusoovitused: ajalooline romaan "Neitsi" on julm, aga inimlik

loe: eeter

10:21

Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

08:58

Seenekorje vabatahtlik: seenenäituse jaoks võib korjata kõiki seeni

11.09

Video: tuntud eestlased õnnitlesid juubilar Arvo Pärti

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

Raadiouudised

10:05

Teadur: kodulaenupoliitika muutmine aitaks sündimust suurendada

09:55

Autotootjad peavad Euroopa Komisjoni juhiga kriisikohtumise

09:50

Mupole õiguste juurde andmine ootab valitsuse otsust

09:45

Mitmel pool sajab vihma

09:25

Raadiouudised (12.09.2025 09:00:00)

11.09

Päevakaja (11.09.2025 18:00:00)

11.09

Drooniõpe jõudis koolidesse

11.09

Ukraina sõjaliseks toetamiseks läheb ka järgmisel aastal vähemalt 130 miljonit eurot

11.09

Raadiouudised (11.09.2025 15:00:00)

11.09

Töötukassa alustas maakonnajuhtide koondamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo