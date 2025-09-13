X!

Londonis osales sisserände vastasel meeleavaldusel üle 100 000 inimese

Politsei hinnangul osales meeleavaldusel üle 100 000 inimese.
Politsei hinnangul osales meeleavaldusel üle 100 000 inimese. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Londonis kogunesid kümned tuhanded inimesed paremäärmusliku aktivisti Tommy Robinsoni korraldatud marsile. Kümned tuhanded inimesed protestivad sisserände vastu, samas käib ka protest rassismi vastu.

Sisserändevastased kandsid loosungeid "Peatage paadid!", "Saatke nad koju!", "Ühendage kuningriik".

"Usume, et meeleavaldusel "Ühendage Kuningriik" osalejate arv on ligikaudu 110 000," teatas Londoni politsei, märkides, et hinnangu andmiseks kasutati nii turvakaamerate kui ka politseihelikopteri salvestisi.

Hiiglaslikud rahvahulgad, paljud neist Inglise ja Briti lippudega, kogunesid hommiku jooksul Westminsterist lõunasse üritusele, mida Robinson nimetas riigi suurimaks sõnavabaduse festivaliks.

Osalejad raames marssisid üle Westminsteri silla, enne kui kogunesid Downing Streeti lähedale, et kuulata paremäärmuslike tegelaste kõnesid üle Euroopa ja Põhja-Ameerika.

Meeleavaldusel esinejate seas olid Prantsuse poliitik Eric Zemmour, vastuoluline Kanada psühholoog Jordan Peterson ja Petr Bystron erakonnast Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Teadete kohaselt pidi rahva poole pöörduma ka endine Valge Maja strateeg Steve Bannon.

Mõni tuhat inimest avaldab omakorda meelt rassismi vastu. Umbes miili kaugusel põhja pool osales ligikaudu 5000 inimest marsil "Astuge vastu rassismile", samal ajal kui politsei oli vaenutsevate rühmituste lahus hoidmiseks kohale toonud umbes 1000 politseinikku.

Vastandlikud meeleavaldused toimuvad kasvava immigratsioonivastase meeleolu taustal, ajal mil Brexiti toetaja Nigel Farage'i paremäärmuslik partei Reform UK juhib arvamusküsitlustes ja meeleavaldajad võtavad sihikule varjupaigataotlejate majutamiseks kasutatavaid hotelle.

Üritus toimub veidi üle aasta pärast seda, kui mitmeid linnu tabasid immigratsioonivastased rahutused, mille õhutamises oma provokatiivsete veebipostitustega süüdistati Robinsoni.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera", BNS

Londonis osales sisserände vastasel meeleavaldusel üle 100 000 inimese

