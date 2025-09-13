Rakvere linnuses saab vaadata üliharuldast hansakausside leidu

Rakvere linnuse ajalootoa keskne vitriin asub tagaseinas, kus on 23 Rahklast leitud ja 800-aastase peiteaja kohta väga hästi säilinud pronkskaussi. Neist aukohal on kaheksa hansakaussi.

"Ei ole maailmas ühtegi muuseumi, kus oleks ekspositsioonis nii palju selliseid kausse väljas ja kus oleks kaheksa graveeritud kaussi nii kenasti eksponeeritud. Need kausid on nii välja pandud, et kõiki detaile on võimalik hästi näha. Ja 23 kaussi - see on täiesti hämmastav. Kogu Soomest on seni leitud 14 kaussi, Lätist on kaheksa kaussi, Venemaalt on viis kaussi ja meil ainuüksi Rahklas oli 23," ütles näituse kuraator, arheoloog Ain Mäesalu.

Kausid leiti Rakvere lahingupaiga otsingutel. Detektoristid loodavad, et leidude eksponeerimine annab huvilistele põhjuse mõelda otsijate kasulikule tööle.

"Põhimõte on see, et teadus saab infot juurde, saab leide juurde. See on väga-väga oluline aspekt selles töös. Ja kui seda veel eksponeeritakse ja nii ilusas kohas, ilusas saalis ja nii ilusti vormistatuna, see on ülitore," ütles otsinguklubi Kamerad detektorist Dmitri Šutov.

Rakvere linnuse leidudest vanim on viiendast või kuuendast sajandist pärit potikild. Kuraator Tõnno Jonuks ütles, et talle meeldivad eriti need asjad, mille kohta täpne info puudub. Ajalootoast tõi ta lemmikuna esile pronksist noatupe.

"Kaunistustega ja puha, mis meenutab väga 12. ja 13. sajandi noatuppesid. Aga näituse tegemise käigus me dateerisime selle ära ja tuli välja, et see on tehtud 16. sajandil ehk mitusada aastat hiljem. Miks see on niimoodi tehtud, ei tea. Ja eks sümboolne on see ka, et see noatupp on leitud sellestsamast ruumist, kus see näitus praegu on," ütles Jonuks.

Virumaa muuseumide teadusjuht Inge Laurik-Teder ütles, et ajalootoa loomine on üks osa Rakvere linnuse teadusprojektist.

"Näitus tegelikult iseenesest ei ole valmis, vaid see on hoopis ühe suurema muutuse algus, mida me nüüd alustasime siit ajalootoast. Nüüd me hakkame vaikselt hargnema linnuse erinevatesse paikadesse ja lõppkokkuvõttes on kogu asja eesmärk see, et me saaksime Rakvere linnust rohkem sellise muuseumikeskkonnana kasutusele võtta," ütles Laurik-Teder.

Rakvere linnuse ajalootoa renoveerimine läks muinsuskaitseameti ja kultuurkapitali toel maksma 60 000 eurot.