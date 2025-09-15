X!

Kohalikel valimistel kandideerib 9675 kandidaati

Arne Koitmäe
Arne Koitmäe Autor/allikas: Riigi valimisteenistus
Eelseisvatel kohalikel valimistel kandideerib Eestis kokku 9675 kandidaati, mida on veidi vähem kui kohalikel valimistel nelja aasta eest, kui oma kandidatuuri seadis üles 10 025 inimest.

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles ERR-ile, et üks kolmandik kandidaate on valimisliitude nimekirjades ja kaks kolmandikku erakondade omades.

"See suhe on umbes 1/3 ehk ligi 3300 kandidaati on valimisliitude nimekirjas ja ülejäänud erakondade nimekirjades üle Eesti. Üksikkandidaate on 67," sõnas ta.

Valimiskomisjonile on tehtud ka kolm kaebust ja need puudutavad elukoha registreerimist. Koitmäe sõnul puudutavad kaebused seda, milline oli kandidaadi registrijärgne elukoht ja kas see on kooskõlas sellega, milline on tema tegelik elukoht.

Kandidaatide arv on veidi vähenenud – neli aastat tagasi kohalikel valimistel kandideeris Eestis 10 025 ehk 328 inimest enam.

Valimistel osaleb üle Eesti 11 erakonda, 159 valimisliitu ja 67 üksikkandidaati. Erakondade nimekirjades seati üles 6260 ja valimisliitude nimekirjades 3348 inimest.

Kandideerijate seas on mehi 6023 ja naisi 3652, kandideerijate keskmine vanus on 51 aastat.

Kandidaadil on kolm päeva pärast registreerimist õigus esitada kandideerimisest loobumise avaldus, valla ja linna valimiskomisjonid võivad tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerida registreerimata jäetud isikud kuni 6. oktoobrini. Sellest kuupäevast alates nimekirjades muudatusi enam teha ei saa. 

Kandideerijate nimekiri on tänasest üleval valimiste veebilehel

Kandideerimisõigus on kohaliku volikogu valimistel hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on vähemalt 18-aastane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida. Kandidaat saab korraga kandideerida vaid ühes valimisringkonnas ja nimekirjas. 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini. 

Toimetaja: Urmet Kook

