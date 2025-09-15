Kohalikel valimistel kandideerib 9697 kandidaati

Eelseisvatel kohalikel valimistel kandideerib üle Eesti kokku 9697 kandidaati, mida on veidi vähem kui kohalikel valimistel nelja aasta eest.

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles ERR-ile, et üks kolmandik kandidaate on valimisliitude nimekirjades ja kaks kolmandikku erakondade omades.

"See suhe on umbes 1/3 ehk ligi 3300 kandidaati on valimisliitude nimekirjas ja ülejäänud erakondade nimekirjades üle Eesti. Üksikkandidaate on 67," sõnas ta.

Kandidaatide arv on veidi langenud – neli aastat tagasi kohalikel valimistel kandideeris üle Eesti 10 025 ehk 328 inimest enam.

Esmaspäeva jooksul avaldatakse nimekirjad. Kui kandidaadid on registreeritud, siis on kolme päeva jooksul kandidaadil võimalik kandideerimisest loobuda ehk mingeid muudatusi võib nimekirjades veel tulla.

Valimiskomisjonile on tehtud ka kolm kaebust ja need puudutavad elukoha registreerimist. Koitmäe sõnul puudutavad kaebused seda, milline oli kandidaadi registri järgne elukoht ja kas see on kooskõlas sellega, milline on tema tegelik elukoht.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini.