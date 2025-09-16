Saaremaal on valimiste keskmes tuulepargid ja elektriliin

Kohalikel valimistel Saaremaa vallas osalevad kandidaadid tänavu viie erakonna ja kahe valimisliidu nimekirjas. Lisaks veel viis üksikkandidaati. Pikim nimekiri on Isamaal 58 kandidaadiga, lühim Parempoolsetel kolme kandidaadiga. Valimislubadustes on nii ühiseid kui vastandlikke seisukohti.

Poliitilistest jõududest pole Eesti 200-l Saaremaal enam nimekirja. See-eest on väljas esmakordselt Parempoolsed kolme kandidaadiga ja osaleb ka viis üksikkandidaati.

Üheks ühiseks lubaduseks on valdavalt see, et lubatakse suure valla bürokraatiat vähendada ja kaasata Saaremaa arengusse kõik poliitilised jõud. Seni on opositsioon - Isamaa, EKRE ja Eesti 200 - otseselt süüdistanud koalitsiooni - valimisliitu Terve Saaremaa, Reformierakond ja Keskerakond - opositsiooni eelmale jätmises Saaremaa juhtimisel.

"Ilmselgelt tekib koalitsioon, tekib opositsioon, aga kõiki olulisi teemasid peaks arutama kõikide osapooltega. See on kõige olulisem," sõnas erakonna Isamaa liige Mart Maastik.

Küll on aga Saaremaal praegu päevakorras teema, mille suhtes ollakse juba enne valimisi täiesti eriarvamusel. Selleks on plaanitav 330kV elektriliin ja meretuulepargid, kus seisukohtadega vastandutakse ja seda ka praeguses koalitsioonis.

"Kui seda tehakse selleks, et meretuulepargid siia tuleksid, siis me oleme sellele vastu, sest meretuulepargid ei ole kõige soodsam energeetikaallikas, mistõttu me ei näe seda majanduslikku põhjendatust siin taga," lausus keskerakondlane Laura Heinsaar.

"Üle Saaremaa liikuv 330kV võrguliini rajamist me toetame," ütles Reformierakonna liige Koit Voojärv.

"Tuleb aru saada, et mõned teemad siia ei sobi. Maailma suurim tuugenipark või täiesti mõttetud 220kV elektriliinid meie keskkonna arvelt," sõnas ekrelane Kristjan Moora.

Uue valimisliiduna Saarlased poliitikasse tulijate peaeesmärgiks ongi selliseid asju otsustada rahvaküsitlustega.

"Kohapealsel omavalitsusel on sisse viidud rahvahääletuse kord, sest siis on võimalik tagada, et ei tehta midagi vastu kohalike inimeste tahet," ütles valimisliidu Saarlased liige Kaupo Vipp.

Sotsiaaldemokraadid oma nimekirjaga valimistel Saaremaal ei kandideeri, kuigi sotsiaaldemokraatide piirkonna juht Madis Kallas on olnud kahel korral valimiste üldvõitja ja eelmistel KOV valimistel juba valimisliidu Terve Saaremaa nimekirjas. Kaheksa aastat koalitsioonis olnu tunnistas, et on põhjust ka peeglisse vaadata, et veelgi paremini edasi minna.

"Peeglisse vaatamise koht on kindlasti see, et me ei ole saanud tööle osa vallakogusid sellisel kujul nagu me kaheksa või isegi kümme aastat tagasi ühinemislepingut allkirjastades arvasime. Lisaks jätkuvalt siit ja sealt on kuulda, et meil on bürokraatiat palju ja meil ei ole asjaajamine võib-olla nii kiire kui tahetakse," sõnas Kallas.

Saaremaal osaleb valimisnimekirjas kokku 249 kandidaati. Eelmiste kohalike valimistega võrreldes 15 võrra vähem.