X!

Elektrilevi on sügistormidega kaasnevateks riketeks valmistunud

Majandus
Tormikahjude likvideerimine Võrumaal.
Tormikahjude likvideerimine Võrumaal. Autor/allikas: Jaanus Tanilsoo/Elektrilevi
Majandus

Elektri jaotusvõrgu ettevõte Elektrilevi on parandanud suutlikkust ulatuslike elektrikatkestuste likvideerimiseks tormide ajal. Ettevõtte sõnul saavad nad loodud kriisireserviga reageerida kolmandiku võrra suurema meeskonnaga, mis tähendab ka rikete kiiremat kõrvaldamist.

Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar ütles ERR-ile, et viimase aasta jooksul on ettevõte võtnud ette mitu sammu, et suuta varasemast kiiremini likvideerida sügis- ja talvetormide ajal tekkivaid ulatuslikke elektrikatkestusi. Ulatuslike rikete ajal saavad nad täiendavalt välja saata kriisireservi ehk 60 brigaadi, kuhu kuulub 120 vabatahtlikku Elektrilevi töötajat.

"Kui meil on erinevate tormidega olnud brigaade kokku 80 kuni 100 ja me saame panna kõrvale nüüd täiendavalt kuni 60 brigaadi juurde, siis see tähendab seda, et meil on platsil kolmandik ressursse rohkem, et rikkeid likvideerida. See tähendab ka seda, et need pikad rikked, kus on inimesed olnud kolm-neli päeva vooluta, need inimesed saavad kindlasti voolu tagasi paar päeva varem," ütles Tõnissaar.

Tõnissaare sõnul on ettevõte ulatuslike rikete kiiremaks kõrvaldamiseks võtnud ette ka teisi samme.

"Me oleme sõlminud üle Eesti täiendavalt hooldusremondi partneritele lisaks 70 lepingut sbrigaadidega, kes meil tormidega appi tulevad. Nii et valmisolek on meil väga suur puude eemaldamiseks, lepingud arboristidega, kes aitavad puid eemaldada selleks, et elektrikud saaksid teha elektritöid," selgitas ta.

Tõnissaar kinnitas, et Elektrilevi on sügistormideks valmis ja kõik need sammud on ette võetud tulenevalt 2023. aasta oktoobritormi järeldustest. "Me nägime, et selleks, et tulla taolise tormiga toime, peab olema meeskondade hulk väga palju suurem, et vastata ootustele, mida ühiskond meile seadnud on," ütles ta.

Tõnissaare sõnul plaanib Elektrilevi sel aastal hooldada 6000 kilomeetrit liinikoridore, mis tähendab, et rikete arv jaotusvõrgus üleüldiselt väheneb.

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:09

Illustraator Reda Tomingas: tulin Eestisse seiklusi otsima

08:05

TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

08:01

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt?

07:18

OTSE kell 12: ülevaade olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

07:05

Nvidia investeerib Intelisse viis miljardit dollarit

06:53

Elektrilevi on sügistormidega kaasnevateks riketeks valmistunud

06:34

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

06:23

Trumpi sõnul on ta Starmeriga Palestiina tunnustamise osas eri meelt

05:53

Venemaa ründas Kiievit droonidega

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

Trump kavatseb kuulutada antifa terroriorganisatsiooniks

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

08:05

TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

loe: kultuur

08:09

Illustraator Reda Tomingas: tulin Eestisse seiklusi otsima

18.09

Tambet Tuisk: "Reeturist" kiiremini ja paremini sarja teha ei saa

18.09

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

18.09

Adamson-Ericu muuseumi uus näitus uurib inimeseks olemist tänapäeva kiires maailmas

loe: eeter

18.09

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

18.09

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

18.09

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

18.09

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

Raadiouudised

18.09

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

18.09

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18.09

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18.09

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu

18.09

Euroopa Liit lükkas edasi uue kliimaeesmärgi seadmise

18.09

Raadiouudised (18.09.2025 15:00:00)

18.09

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

18.09

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

18.09

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo