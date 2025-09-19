Elektrilevi on sügistormidega kaasnevateks riketeks valmistunud

Elektri jaotusvõrgu ettevõte Elektrilevi on parandanud suutlikkust ulatuslike elektrikatkestuste likvideerimiseks tormide ajal. Ettevõtte sõnul saavad nad loodud kriisireserviga reageerida kolmandiku võrra suurema meeskonnaga, mis tähendab ka rikete kiiremat kõrvaldamist.

Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar ütles ERR-ile, et viimase aasta jooksul on ettevõte võtnud ette mitu sammu, et suuta varasemast kiiremini likvideerida sügis- ja talvetormide ajal tekkivaid ulatuslikke elektrikatkestusi. Ulatuslike rikete ajal saavad nad täiendavalt välja saata kriisireservi ehk 60 brigaadi, kuhu kuulub 120 vabatahtlikku Elektrilevi töötajat.

"Kui meil on erinevate tormidega olnud brigaade kokku 80 kuni 100 ja me saame panna kõrvale nüüd täiendavalt kuni 60 brigaadi juurde, siis see tähendab seda, et meil on platsil kolmandik ressursse rohkem, et rikkeid likvideerida. See tähendab ka seda, et need pikad rikked, kus on inimesed olnud kolm-neli päeva vooluta, need inimesed saavad kindlasti voolu tagasi paar päeva varem," ütles Tõnissaar.

Tõnissaare sõnul on ettevõte ulatuslike rikete kiiremaks kõrvaldamiseks võtnud ette ka teisi samme.

"Me oleme sõlminud üle Eesti täiendavalt hooldusremondi partneritele lisaks 70 lepingut sbrigaadidega, kes meil tormidega appi tulevad. Nii et valmisolek on meil väga suur puude eemaldamiseks, lepingud arboristidega, kes aitavad puid eemaldada selleks, et elektrikud saaksid teha elektritöid," selgitas ta.

Tõnissaar kinnitas, et Elektrilevi on sügistormideks valmis ja kõik need sammud on ette võetud tulenevalt 2023. aasta oktoobritormi järeldustest. "Me nägime, et selleks, et tulla taolise tormiga toime, peab olema meeskondade hulk väga palju suurem, et vastata ootustele, mida ühiskond meile seadnud on," ütles ta.

Tõnissaare sõnul plaanib Elektrilevi sel aastal hooldada 6000 kilomeetrit liinikoridore, mis tähendab, et rikete arv jaotusvõrgus üleüldiselt väheneb.