Lätis võib tulla põhitoiduainetele 12-protsendine käibemaksumäär

Riia keskturg
Riia keskturg Autor/allikas: ERR
Läti koalitsiooniparteid jõudsid järgmise aasta riigieelarves põhimõttelisele kokkuleppele ning riik kavatseb langetada mitmete põhitoiduainete käibemaksu 12 protsendile.

Koalitsioonierakonda Roheliste ja Põllumeeste Liit (ZZS) kuuluv majandusminister Viktors Valainis ütles nädala alguses, et ei toeta veel järgmise aasta eelarvet. ZZS soovis siis toiduainete käibemaksu langetamist.

Peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) ütles neljapäeva õhtul, et eelarves on jõutud põhimõttelisele kokkuleppele. 

Valainis rääkis neljapäeva õhtul, et kõnelustel tehakse edusamme, kõiki kokkuleppeid pole veel saavutatud. 

Valainis rääkis veel, et koalitsioonipartneritega saavutati kokkulepe piima, leiva, munade ja linnuliha käibemaksu alandamises. Käibemaksumäära langetatakse nende toiduainete puhul 12 protsendile. Võimalik, et sellesse nimekirja lisatakse ka sealiha, selle üle tulevad parlamendis veel arutelud, vahendas LSM.

Siliņa teatas neljapäeval, et järgmise aasta eelarve prioriteedid on julgeolek, leibkondade heaolu, tervishoid ning investeeringud haridusse. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

