Pärnumaal peetakse rahvusvahelisi narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlusi

Foto: ERR
Pärnumaal Jõulumäel peetaval rahvusvahelisel narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlusel näitavad oma narkootikumide otsimise oskusi kokku 18 koera.

Viie ja pooleaastane Romi otsib keelatud aineid ehk narkootikume. Nuuskimist tal jagub ja kõrgemate kohtade üle kontrollimiseks tuleb vahepeal ronida peremehe süllegi.

"Romi näitas mulle kahel korral kaks peidikut, aga kas need ka õiged olid, seda ma saan võistluse lõpus alles teada," lausus Tartu politseijaoskonna koerajuht Kätlin Kentel.

Kuueaastasel Luisil tuli samal ajal narkootilist ainet otsida erinevatest sõidukitest.

"Meil ei läinud nii hästi, kui ma arvasin, et võiks minna. Pidime sõidukeid kontrollima väljast ja ka seest, kui uksed olid lahti. Täna meil rohkem alasid pole, ta läheb nüüd sööma ja puhkama," ütles Leedu vanglateenistuse koerajuht Kotryna Misiunaite.

"Ronja otsimise pilt oli väga ilus, kohe rõõmustavalt ilus, aga leidmise pilt oli sedavõrra nukram. Meil ei olnud sõidukitest ühtegi leidu hetkel ehk lähme oma kuuti tagasi, mõtleme head ja vead üle ning saame siit ainult kõrgemale tõusta ja kõrgemalt lennata," sõnas Tartu vangla koerajuht Annika Sild.

Romi, Luis ja Ronja näitavad Jõulumäel oma oskusi juba teist päeva järjest. Osalevad politsei, maksu- ja tolliameti ning Eesti, Läti ja Leedu vanglateenistuse narkokoerad. Kokku 18 koera.

"Ma arvan, et koer närveerima ei hakka, aga koerajuht küll ja eks koer seda tunnetab. Siis kindlasti koer ka kuidagi hakkab natukene käitumist muutma," lausus Kentel.

Võistluse üks kohtunikest, lätlane Valdis Bikovskis, on koerte tasemega rahul. Ühtlasi kinnitas ta, et koerte jaoks on ära peidetud ikka päris narkootikum.

"Näeme siin head tööd. Ma mõtlen head koostööd koerajuhtide ja koerte vahel. Muidugi tahame alati veel paremat, aga see, mida me siin näeme, on professionaalne," sõnas Bikovskis.

Võistlusele pannakse punkt kolmapäeval, kui koerad saavad näidata oma kuulekust. Kuigi võistluse eesmärk on hinnata treeningu taset ning testida koerte ja koerajuhtide omavahelist koostööd, on tähtis muugi.

"Iga koerajuht, kui tal vähegi amet võimaldab, üritab siia kohale tulla. Olgu siis tulemus milline tahes, aga vähemasti on siin seltskond tore. Koertele ka meeldib," ütles Sild.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

