Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

Klassikaraadiot selle loomisest (esimene eetripäev oli 1. aprillil 1995. aastal) saati juhtinud Tiia Teder jätkab peatoimetajana käesoleva aasta lõpuni ja annab seejärel ameti üle uuele inimesele.

"Klassikaraadio sai kevadel 30, oleme tähistanud väärikalt Tormise ja Pärdi tähtpäevi ning alanud on sügisene kontserdihooaeg. Selle toimeka aasta lõpus lahkun peatoimetaja ametist ja annan Klassikaraadio juhtimise uutesse kätesse. Klassikaraadio on alati mu südames ja muusika on endistviisi mu elu keskpunkt. Loodetavasti kohtume raadiolainetel ka edaspidi, aga siis juba uutes rollides," ütles Teder.

"Oleme Tiia Tederile südamest tänulikud Klassikaraadio käivitamise ja vedamise eest läbi kõikide nende aastakümnete. Eesti raadiomaastikul ainulaadset ülesannet täitnud Klassikaraadio on Tiia juhtimisel toonud klassikalise muusika ja kultuuri inimestele koju kätte," tänas ERR-i juhatuse liige Tiina Kaalep.

Eesti Rahvusringhääling kuulutab lähinädalatel välja konkursi uue peatoimetaja leidmiseks. Klassikaraadio uus peatoimetaja peaks ametisse astuma uue aasta alguses.