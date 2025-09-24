X!

Eelarvenõukogu: valitsuse poliitika toob Eestile kallima laenuraha

Majandus
eelarvenõukogu president Peter Lõhmus
eelarvenõukogu president Peter Lõhmus Autor/allikas: Erakogu
Majandus

Eesti Panga juures tegutseva riigieelarvet hindava eelarvenõukogu hinnangul on valitsus Eesti riigirahanduse seisu halvenenud. Nõukogu hinnangul toob selline poliitika kaasa kallima laenuraha nii avalikule kui ka erasektorile.

Eesti riigirahanduse väljavaade on 2026.‒2029. aasta riigi eelarvestrateegia järgi pärast eelarvearutelusid halvenenud, seisab eelarvenõukogu analüüsis.

Valitsussektori nominaalne puudujääk ulatub 4,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) nii 2026. kui ka 2027. aastal – see tähendab, et riigi kulud ületavad tulusid mõlemal aastal ligikaudu kahe miljardi euro võrra. Lisaks on plaanitud puudujääk kahel järgneval aastal vastavalt 3,8 ja 3,6 protsenti SKP-st.

"Nii suures puudujäägis nii mitmel aastal järjest pole Eesti riigieelarve varem olnud," märgib eelarvenõukogu oma arvamuses.

Nõukogu hindab, et eelarveläbirääkimiste käigus kokkulepitud plaanidega kasvavad riigi kulud järgmisel aastal 10,3 protsenti, samas tulud kasvavad maksutõusude ärajätmise ja maksulangetuste tõttu 2,5 protsenti.

Riigi tulud on tuleval aastal 41,6 protsenti SKP-st ja kulud 46,1 protsenti SKP-st. Seejuures tulud langevad 1,3 protsendipunkti ja kulud kasvavad kaks protsendipunkti.

Eelarvestrateegias seatud eelarvetrajektoor tähendab, et rahandusministeeriumi prognoosi järgi moodustab riigi võlakoormus 2029. aastaks juba 34,5 prtosenti SKP-st ja intressikulud üle 450 miljoni euro.

Riigirahanduse kurssi järsult muutmata jätkaks võlakoormus kiiret kasvu ka pärast 2029. aastat, märkis eelarvenõukogu.

"Kõrgem võlakoormus tähendaks suuremat iga-aastast väljaminekut ainuüksi intressikuludeks, eeldatavalt kallimat laenuraha nii avalikule kui ka erasektorile, suuremat avatust finantsturgude kõikumistele ning oluliselt väiksemat eelarvepuhvrit, millega tulevastele kriisidele vastu minna," märkis eelarvenõukogu.

Valitsus kiitis kolmapäeval heaks 4,5 protsendiga SKP-st defitsiidis eelarve. Eelarve tulud on tuleval aastal 18,6 miljardit eurot, kulud 19,5 miljardit eurot ning investeeringud 1,3 miljardit eurot.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:25

18-aastane Mastantuono lõi Reali eest esimese värava

14:25

Eelarvenõukogu: valitsuse poliitika toob Eestile kallima laenuraha

14:22

Egon Nuter sai Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

14:21

TAI teadur: pohmeluses spordientusiast riskib vedelikupuuduse ja vigastustega

14:18

Mirjam Mõttus: valijad ootavad stabiilsust

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

13:49

Shein ja Fredrikstad sammusid üleminutite väravast järgmisesse ringi

13:29

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jonatan Vseviov

13:21

Uuring: sõnaohtram vabandus mõjub siiramalt

13:17

Berliin: Euroopa peab suureks kasvama

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

23.09

Keskerakond viskas asutajaliikme välja

23.09

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

23.09

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat Uuendatud

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

10:41

Zelenski kiitis oma kõnelusi Trumpiga Uuendatud

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

ilmateade

loe: sport

14:25

18-aastane Mastantuono lõi Reali eest esimese värava

13:49

Shein ja Fredrikstad sammusid üleminutite väravast järgmisesse ringi

13:11

Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

12:44

Poolak ja Timmusk pälvisid MM-il 18. koha

loe: kultuur

14:22

Egon Nuter sai Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

11:11

Galerii: esilinastus Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees"

10:08

Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" saab Veiko Õunpuu käe all filmiks

loe: eeter

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

11:12

"Terevisioonis" valmis toitev ja tervislik Uganda populaarne tänavatoit

10:24

Kosmosefännist fotokunstnik: minu unistus on käia Kuul

Raadiouudised

12:40

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

12:35

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

12:20

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

11:10

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

09:20

Raadiouudised (24.09.2025 09:00:00)

23.09

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

23.09

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

23.09

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

23.09

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

23.09

Tallinna lennujaam: riigil puudub droonitõrje osas vastutaja

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo