X!

Eerik Sven Puudist: eelarve üle hädaldamisest ideekorjeni

Arvamus
Eerik Sven Puudist
Eerik Sven Puudist Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Palun väldime "mina vs riik" sõnumeid, selle asemel pakkugem välja konkreetseid teostatavaid lahendusi, kus on ära toodud ka soovitud lisatoetuste katteallikad, kirjutab Eerik Sven Puudist.

Lugesin hiljuti ERR-i portaalist kommentaari "Kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida". Artikli sisu võiks kokku võtta lühikese lausega, et kultuur on oluline ja see vajab rohkem rahastust. Olen nõus. See mure on loomulikult mõistetav ja õigustatud.

Paraku saab täpselt sama öelda ka peaaegu kõigi teiste valdkondade kohta. Tervishoid on oluline ja vajab rohkem rahastust. (Kõrg)haridus on oluline ja vajab rohkem rahastust. Keskkonnakaitse, rohepööre ja ringmajandus on olulised ja vajavad rohkem rahastust. Inimeste toimetulek on oluline ja vajab rohkem rahastust. Riigikaitse on oluline ja vajab veelgi rohkem rahastust. Teadus, konkurentsivõime, inimkeskne linnaruum ja vaimne tervis vajavad samuti toetamist.

Need ei ole välja mõeldud näited, vaid valdkonnad, mis tõepoolest vajavad praegusest enam toetust ja finantse.

Tõenäoliselt ei teki kunagi olukorda, et mõni ministeerium teataks, et tema haldusalas läheb kõik kui lepase reega ning lisa rahaga midagi mõistlikku peale hakata ei ole.

Tekib aga küsimus, mille arvelt see raha siis tuleb. Ehk siis sama küsimus konkreetsemalt: kes täpsemalt selle kinni maksma peaks? Kelle toetusi me kärbime või kelle maksukoormust tõstame? Langetame pensione? Või õpetajate palku? Või lapsetoetusi? Või teadusrahastust? Või kaotame ära tasuta kõrghariduse? Loodetavasti jääb tasuta põhiharidus ikka alles.

Lihtne on öelda, et "vähendame riigi valitsemise kulusid" või et "ettevõtetel on palju raha, las nemad maksavad". Mõlemad mõtted võivad olla mingi piirini õiged, aga nendel võivad olla ka oma tagajärjed, näiteks vähem avalikke teenuseid ning pankrotistunud ettevõtete tõttu kaotatud töökohad.

Kui me sellele inimgrupile, kelle pealt kokku hoida, näppu peale panna ei suuda, siis jääb üle laenu võtta ehk siis jätta praegused kulud tulevaste põlvede kanda.

Siit ka üleskutse: palun väldime "mina vs riik" sõnumeid, selle asemel pakkugem välja konkreetseid teostatavaid lahendusi, kus on ära toodud ka soovitud lisatoetuste katteallikad. 

Seda teha on loomulikult oluliselt keerulisem kui lihtsalt raha nappuse üle nuriseda. Väga ebameeldiv on näpuga kellegi peale näidata ja öelda, et hoidkem siis tema arvelt kokku. Paraku ei algata selline "minu valdkond on oluline, siia on raha juurde vaja" tüüpi appikarje mitte mingit kasulikku diskussiooni. Loomulikult on sinu valdkond oluline, loomulikult me annaksime hea meelega raha juurde, aga kust seda leida?

Ajajuhtimise maailmas on kuldne põhimõte, et jah on kasutu ilma ei-deta, mis annavad sellele piiri ja kuju. Lubadus "jah, ma tegelen sinu projektiga" ei ole väga veenev, kui sellega ei tule kaasa "sestap jätan esmaspäeval ära selle koosoleku ja lükkan tolle raporti kirjutamise edasi, et sinu projekti süüvimiseks aega leida". Täpselt sama kehtib ka eelarvestamisel. 

Au ja kiitus kõigile, kes riigieelarve teemadel meedias oma läbimõeldud seisukohti on jaganud. Kodanikuühiskond püsib selle toel, et eri valdkondade esindajad on aktiivsed, väljendavad oma muresid ja pakuvad lahendusi.

Üritagem lihtsalt kurtmise juurest jõuda toimivate süsteemide välja pakkumise tasemele. Loomulikult ei saa eeldada, et mõne muu valdkonna asjatundja peaks oleks pädev ka majanduse ja maksupoliitika teemadel. Ei peagi olema, kuni on olemas soov teiste ekspertidega koos mõelda ja arutada.

Ja lõpetuseks, olgem tänulikud selle eest, mis meil juba hästi on. Elame vabas riigis, saame oma sõna ja arvamust vabalt jagada, vabalt unistada ja oma unistusi teostada. Ärgem laskem kitsarinnalisusel ja kärsitusel oma ühiskonda lõhestada.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

03.10

Raul Rebane: võitlus mineviku eest ehk Eesti valimiste suurimad isikumüüdid

03.10

Rein Raud: hõim. Manifest

03.10

Kristiina Alliksaar: konteksti kultuurieelarve lugemiseks

02.10

Raivo Vare: mõtteid hinnasõjast meie kütuseturul

03.10

Imre Siil: riigi IT-kulude ohjamisest

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

09:22

Kaarel Tarand: läks aga laande lauluga

02.10

Marilin Mihkelson: kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida

30.09

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

VIIMASED UUDISED

10:44

Liikumiskuu üritustest võttis osa enam kui 200 000 inimest

10:27

Galerii: Alexei Gordin avas isikunäitus Tallinna Linnagaleriis

10:21

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Trump nõuab Gaza pommitamise lõppu Uuendatud

10:11

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

10:00

Galerii: Etnokulpide jagamisel võidutses Mari Kalkun

09:52

Päästeameti kontrollitud ettevõtete vedelgaasimahuteist vastas nõuetele vaid üks

09:39

Gert Tiivas: kas oleme heaoluriigi ehitamisega liiga hoogu läinud?

09:37

Coe: krossijooks ja cyclo-cross võiksid taliolümpiaaladeks saada

09:18

Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsile nelja aasta pikkuse vangistuse

09:09

Trummar Karl Martin Tombak: mulle meeldib löökpillide maailma kutsuda köögiks

09:01

Rannula ja Tass alustasid kõrgliiga hooaega võidukalt

08:55

Eerik Sven Puudist: eelarve üle hädaldamisest ideekorjeni

08:49

Müncheni lennujaam suleti öösel taas tundmatute droonide tõttu

08:42

Tanel Sarri: ühed G-d lähevad ja teised tulevad

08:32

Paskotši ja Vetkal tulevad koondisesse täismängu ja võidu pealt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo