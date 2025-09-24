X!

Pikalt laos seisnud Mahatma Gandhi kuju leidis Tallinnas Mustamäe veerel omale kodu

Mahatma Gandhi monument Mustamäel
Eestile kingiti aastate eest Mahatma Gandhi kuju. Pikalt pidulikku avamist oodanud kuju pandi nüüd ilma igasuguse pidulikkuseta püsti.

Aastaid seisis Mustamäe veerel männitukas üks postament, mille otstarve ilmselt jäi paljudele möödakäijatele arusaamatuks. Sel kevadel näis, et postamendi tegelik otstarve on selgunud, kui selle ümber ilmusid Artishoki biennaali ajal kunstnik Reigo Nahksepp kilplased. Tegelikult ootas postament aastaid India vabariigi looja Mahatma Gandhi kuju ja ilmselt ootas mitu aastat laos seisnud kuju ka oma postamenti.

"Gandhi kuju kinkis Eestile India ja tegelikult tehti see pakkumine 2019. aasta lõpus seoses sellega, et Mahatma Gandhil oli 150. sünniaastapäev. Kuju ise jõudis Eestisse paar aastat hiljem," sõnas välisministeeriumi Aasia osakonna peadirektor Kristi Karelsohn.

Karelsohni sõnul on Indial kombeks Gandhi kujusid kinkida ja 2020 aastast on analoogne kingitus väljas Helsingi ühes pargis. Eestis aga jäi India kunstniku Ram Sutari pronkuju mitmeks aastaks lattu seisma.

"Ta on tegelikult jäänud ootama sellist sobivat aega, kui Eestit külastaks India välisminister või mõni teine kõrge riigitegelane või ametnik," ütles Karelsohn.

Kuna sügisesse planeeritud India välisministri visiit jäi jälle ära, siis otsustati kuju ilma piduliku avamiseta paika panna. Tallinna linna kunstnik Elin Kardi sõnul on mõnel riigil kombeks teha selliseid kingitusi ja mõned n-ö kingipakkumised on praegugi laual. Samas pole Tallinnas paika pandud, kuidas valida avalikku ruumi kunstiteoseid. Gandhi kuju ta suureks õnnestumiseks ei pea.

"Vaadates selle kuju suurust ja selle aluse suurust, siis need kindlasti ei ole kooskõlas. See väga konservatiivne ausamba alus eeldab kordades suuremat kuju. Samas see aheldatud väike skulptuur siin, ajutiselt ilmselt aheldatud, mõjub omamoodi mitte sellena, kes ta on. Ma ei hakkaks siin näiteid tooma, aga mõne muinasjututegelasena. Selles kontekstis võib ta olla isegi lõbus vaadata, aga samas see kõik ei ole ju lõbus, kui on tegemist ikkagi püsiva kunstiteosega Tallinna linnas," lausus Kard.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

