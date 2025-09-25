X!

Tõhustava ja kärpiva tervisekassa reservid veel otsa ei saa

Eesti
Tervisekassa logo Arter kvartalis
Tervisekassa logo Arter kvartalis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaalmaksu parema laekumise tõttu prognoosib rahandusministeerium tervisekassale järgnevatel aastatel väiksemat puudujääki. Kuigi valitsus ootab, et tervisekassa ka senisest rohkem tõhustaks ja kärbiks, peaks tervisekassa reservid veel sel kümnendil otsa lõppema - mis saab edasi, ei tea aga keegi.

Tervisesüsteemi rahastamine on riigile endiselt suur murekoht, kus pikaajalisi lahendusi veel ei ole. Töösuhted on muutunud ning rahvastik vananeb, mis tähendab, et aina vähem on ühiskonnas neid töötajaid, kelle sotsiaalmaksust saaks tervisekassat ning solidaarset ravikindlustust üleval pidada.

Riigi eelarveprognoos järgnevateks aastateks toob tervisekassale siiski mõningasi rõõmusõnumeid.

Kui aasta tagasi hinnati, et tervisekassa eelarve on 2026. aastal puudujäägis 178 miljoni euroga, siis kolmapäeval avalikkusele tutvustatud riigi eelarvestrateegia kohaselt on puudujääk 73 miljonit eurot väiksem, 105 miljonit eurot.

Niisamuti on tervisekassa puudujääk väiksem ka järgnevatel aastatel. 2027. aastal on defitsiit eelarvestrateegia järgi 82 miljonit eurot, 2028. aastal 70 miljonit ja 2029. aastal 66 miljonit eurot.

Tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard rääkis ERR-ile, et puudujääk on väiksem, sest riigile peaks laekuma seni prognoositust rohkem sotsiaalmaksu. Ühtlasi on tervisekassa saanud ülesande senisest jõulisemalt tõhustada ja kärpida.

"Tulenevalt rahvastiku vananemisest vajavad inimesed rohkem teenuseid. Nüüd me oleme seda kasutuse kasvu kärpinud. Me suudame rahastada nii, et see on tänasel tasemel, aga see tähendab, et see plaaniline ravi ja inimeste vajadus järgnevatel aastal kasvab rohkem. See on see koht, kus me tõesti peame leidma lahendusi. Me peame vaatama üle need teenused, mida me pakume," ütles Banhard.

Sotsiaalminister Karmen Joller (Reformierakond) ütles, et eesmärk on praegu, et järgmisel aastal arstiabi maht ei väheneks. Ka Banhard kinnitas, et tervisekassa töötab selle nimel.

Aasta tagasi hindas rahandusministeerium eelarvestrateegias, et 2027. aastaks on tervisekassal reservid ammendunud.

Uues strateegias seisab, et tervisekassa on aga rahaliselt palju jätkusuutlikum, kui varem prognoositud. Puudujääk on küll sügav, kuid reservid enne 2029. aastat otsa ei saa.

Pille Banhard ütles, et seni jaotamata ülejäägist peaks tervisekassale reservis raha jätkuma 2029. aasta lõpuni.

Sotsiaalminister Karmen Joller ütles, et tegelikult ei saa ka siis tervisekassal reservid otsa, sest tervisekassal on võimalik kasutada ka umbes 200 miljoni euro ulatuses reservkapitali ja riskireservi.

Mis saab aga edasi siis, kui reservid lõpuks ammenduvad?

Tervisekassa endine juht Rain Laane ütles augustis ERR-ile https://www.err.ee/1609773339/laane-viib-tervisekassa-noukogu-ette-kriisist-valjumise-ettepanekud, et praeguse riigikogu poliitikud peaksid otsustama, kuidas edasi minna.

"Tehniliselt on võimalik jätta see ka järgmisele riigikogule, aga siis on juba liiga hilja," lisas ta.

Sotsiaalminister Jolleril aga ühest vastust ei olnud, mida teha juba mõne aasta pärast, kui reservid on ära kasutatud. Ta rääkis, et lahendused on küll olemas, kuid rahandusinimestel, ülikooli teadlastel, poliitikutel ja ühiskonnal laiemalt tuleb arutada, millised lahendused kasutusele võtta.

"Ma loodan, et selleks ajaks oleme me jõudnud läbi mõelda, kuidas kaasata eraraha ning kuidas panna tervishoid otstarbekamalt tööle. Kui me oleme siis leidnud need konkreetsed kohad, kus on lisaraha vaja, siis ma usun, et ka valitsus leiab võimaluse suunata tervisevaldkonda raha juurde," ütles Joller.

Sotsiaalminister Joller ütles, et novembris peaks arenguseire keskusel valmima raport, kus hinnatakse, kuidas saaks tervishoidu eraraha kaasata. Selle põhjal plaanib sotsiaalministeerium valmistada kevadeks ette ka omad ettepanekud eraraha kaasamiseks.

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:22

Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat

05:03

Tõhustava ja kärpiva tervisekassa reservid veel otsa ei saa

04:55

Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma kaks inimest Uuendatud

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Vseviov: Venemaa peab mõistma, et NATO õhuruumi lendamine on äärmiselt ohtlik

24.09

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

24.09

ETV spordisaade, 24. september

24.09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

24.09

Sõja 1309. päev: Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

24.09

Nädala alguses hinda tõstnud tanklaketid viisid taas hinda alla

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

24.09

FT: Ukraina rünnakud langetasid Venemaa diisliekspordi viie aasta madalaimale tasemele

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale

ilmateade

loe: sport

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

loe: kultuur

24.09

Mirko Rajas: Charleville-Mézières'i festival toob Eesti visuaalteatri pildile

24.09

Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub kolm kodumaist filmi

24.09

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

24.09

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

loe: eeter

24.09

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

24.09

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

24.09

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

24.09

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

Raadiouudised

24.09

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

24.09

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

24.09

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

24.09

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

24.09

Valimisteenistus on saanud kaebusi rohkem kui eelmistel valimistel

24.09

Raadiouudised (24.09.2025 15:00:00)

24.09

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

24.09

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

24.09

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

24.09

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo