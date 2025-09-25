X!

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" ettevõtja Viljar Arakas

Majandus
Majandus

ETV "Esimeses stuudios" analüüsib täna tuleva aasta riigieelarve eelnõu ja kommenteerib majanduse väljavaateid ettevõtja Viljar Arakas.

Peaminister nimetab järgmise aasta riigieelarvet julgeoleku ja jõukuse eelarveks. Opositsioon leiab, et laenurahaga makstakse kinni valimislubadusi. Millises seisus on riigi rahandus? Kui mõistlik on riigieelarve miinusesse laskmine? Kui optimistlikud on ettevõtjad lähiaastate arengute suhtes?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

