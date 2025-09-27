X!

Ulla Saar: lapse kõige olulisem töö on õppimine

Arvamus
Ulla Saar
Ulla Saar Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Kui tahame, et meie lastel oleks tulevikus võimalus luua tööturul arvestatavat lisandväärtust, mitte olla sunnitud leppima madalapalgalise lihttööga, peame väärtustama haridust, kirjutab Ulla Saar.

Riigi eesmärk on toetada lapsi haridustee jätkamisel peale põhikooli, sest see loob neile vajalikud eeldused tulevaseks kvaliteetseks tööeluks. Just sel eesmärgil pikeneski tänavu 1. septembrist noorte õppimiskohustus 18-aastaseks saamiseni ja edaspidi tuleb noortel lisaks põhiharidusele omandada ka gümnaasiumi või kutseharidus.

Usun, et me kõik mõistame, et 15–17-aastaste koht on eelkõige koolis. Üksnes põhiharidus ei taga tänapäeva tööturul ja muutuvas maailmas ei tasuvat ametit ega kindlustunnet tulevikuks. Haridustee poolelijätmine suurendab riski jääda töötuks ja langeda vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse ohvriks.

Koolikohustusega lastel on alati olnud töölepinguga töötamise piirangud ning neid ei muudeta. Õppetöö ajal tohib töötada maksimaalselt kaks tundi päevas. Miks? Sest täiskoormusega töötamine ei saa käia käsikäes kvaliteetse hariduse omandamisega.

Kui teismeline pärast 8-tunnist koolipäeva koju jõuab, peaks tal olema võimalus puhata, teha trenni või tegeleda hobidega. Vajadusel on võimalik ka teha tööd, kuid noore tervise ja hariduse huvides ongi seda piiratud kahele tunnile päevas ajal, mil kool kestab.

Selline põhimõte tuleneb Euroopa Liidu õigusest. Ka rahvusvahelised kokkulepped rõhutavad, et alaealise põhitöö on õppimine. Töö on lubatud vaid kõrvaltegevusena ja tingimusel, et see ei kahjusta kooliskäimist ega tervist.

Loomulikult tuleb julgustada noori varakult esimesi töökogemusi omandama ja just selle lihtsustamiseks me olemegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ka noorte töötamisega seotud bürokraatiat vähendamas ning töötukassaga erinevaid meetmeid disainimas. Ent seda saab ja tuleks teha peaasjalikult koolivaheaegadel. Alaealise lapse kõige olulisem ülesanne on siiski õppida, mängida ja puhata.

Oluline on märkida, et koolivaheaegadel on noortel võimalik töötada samadel tingimustel nagu täiskasvanutel: 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. Lisaks on töölepinguseaduses erisused kutseõppuritele, kelle erialaõpe eeldab praktikavõimalusi. Näiteks võib kutsekoolis õppiv vähemalt 15-aastane töötada juba täiskoormusega oma erialal, samadel tingimustel nagu täiskasvanud.

Me ei saa mööda vaadata murettekitavast faktist, et igal aastal jätab ligi 800 põhikoolilõpetajat oma haridustee katki. See tähendab, et 800 16-aastast läheb kooli asemel mõnele lihttööle. Selline valik võib tunduda hetkes atraktiivne, kuid pikemas plaanis vähendab see oluliselt nende väljavaateid tööturul.

Eesti tööturg vajab haritud ja kvalifikatsiooniga inimesi. Tööandjad toovad esile, et nende võimekus kasvada on osaliselt just kvalifitseeritud oskustööjõu puuduse taga. Seetõttu on ka tööandjate huvides, et neil oleks töötajad, kellel on head oskused ja võime omandada tööturu muutudes uusi oskusi ja teadmisi. Selleks ei piisa üheksa klassi haridusest, vaid minimaalselt on tööturul hästi hakkama saamiseks oma elukaare jooksul vaja vähemalt keskharidust.

Kui tahame, et meie lastel oleks tulevikus võimalus luua tööturul arvestatavat lisandväärtust, mitte olla sunnitud leppima madalapalgalise lihttööga, peame väärtustama haridust. Kool on lapse põhitöö, tööelu peaks harjutama koolivaheajal ning täiskoormusega tööle jõuab minna siis, kui baastarkused ja oskused on omandatud.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

26.09

Indrek Saul: konjunktuuriinstituudi metoodika muutmine maksis ligi miljardi

26.09

Maarja Vaino: hetkes elamine paistab Eesti ühiskonnas kaugelt silma

26.09

Indrek Riigor: veel on aega päästa noored hinged*

26.09

Piiskop Daniel: dialoog vastasseisu asemel

25.09

Lauri Soosaar: praktikuid Eesti haridussüsteemi ei oodata

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

23.09

Kateriin Ambrozevits: kultuuripärand toidab rahvuse jätkuvat enesemääramist

22.09

Pille-Riin Purje: teater on kaasaega või ajatut klassikat interpreteerides olevikuline

19.09

Sveta Grigorjeva: oleme liikumas maailma, mis on mingis mõttes anti-enemihkelsonilik

VIIMASED UUDISED

10:01

Soome kannustab USA-d hoidma tähtsat sõjavarustust Euroopas

09:59

Arhitekt Andrus Kõresaar: Tallinn on muutunud heaks linnaruumiks

09:57

Rooba viskas Soomes kaks väravat

09:53

Hegle Pärna ja Merlin Liis-Toomela: küberhügieen kui kätepesu digiajastul

09:30

Ulla Saar: lapse kõige olulisem töö on õppimine

09:24

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

09:11

Rakveres tehti ümber väidetavalt kohe korralikult tehtud Ukuaru väljak

09:02

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja: üks suur tööalane unistus on täitunud

08:59

Viljar Nurme: nutika liikuvuse lahendused suurendavad liiklusohutust

08:48

Kuressaare tõusis Tammekast ette

08:26

ÜRO julgeolekunõukogu ei soostunud Iraani sanktsioonide leevendust pikendama

08:09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

08:02

Tiina Maripuu: keele alles hoidmise tahe sõltub perest

07:27

Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire Uuendatud

07:06

Tähtajalise elamisloa saanute arv jääb tunduvalt alla sisserände piirarvu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo