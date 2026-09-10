Macron kutsus Euroopat arendama oma mehitatud kosmoselendude programmi

Macron tegi üleskutse sel nädalal Pariisis rahvusvahelisel kosmosealasel tippkohtumisel, mida eirasid mitmed USA ettevõtted, sealhulgas SpaceX ja Blue Origin.

"Me tahame, et Euroopa näitaks oma ambitsiooni mehitatud kosmoselendude valdkonnas," ütles Macron.

"Meie Euroopa kosmoseprogramm on endiselt habras ja me peame oma jõupingutusi suurendama," lisas Macron.

Prantsusmaa president esitas rea verstaposte, milleni ta soovib, et Euroopa järgmise kümnendi jooksul jõuaks.

"Kahe aasta pärast tahan ma näha esimest Euroopa kaubakapslit Nyx põkkumas Rahvusvahelise Kosmosejaamaga, viie aasta pärast esimest Euroopa kuumoodulit Argonaut Kuu pinnale maandumas," ütles Macron.

"Ja kümne aasta pärast esimest Euroopa mehitatud kapslit Kouroust õhku tõusmas, pardal Euroopa ja teiste riikide astronaudid," lisas Macron, viidates Euroopa kosmodroomile Prantsuse Guajaanas.

Euroopa on viimastel aastatel püüelnud suurema iseseisvuse poole kosmoses, kuid pole kunagi saatnud teele mehitatud missiooni, toetudes selle asemel Venemaa ja Ühendriikide rakettidele ja kapslitele.

Eelmisel aastal tagas Euroopa Kosmoseagentuur oma programmide rahastamiseks järgmiseks kolmeks aastaks rekordilise 22,1 miljardi euro suuruse eelarve.